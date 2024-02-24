24 февраля 2024, 22:39

Бербок посетила Одессу в обстановке секретности

РИА «Новости»
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Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с неанонсированным ранее визитом в Одессу. Об этом сообщила газета Zeit.

По данным издания, министр неожиданно приехала в зону боевых действий на востоке Украины, а также посетила Одессу в сопровождении главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы.

Визит держался в секрете по соображениям безопасности.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала министра иностранных дел Германии Анналену Бербок «удивительно необразованной» после ее слов о санкциях. Бербок заявила, что никто из западных руководителей не верил, будто ограничения остановят Россию.

«Какая же удивительно необразованная и откровенно недалекая представитель Германии. И ведь она не одна, их таких в правительствах ЕС сотни и сотни», - подчеркнула российский дипломат.

Германия Одесса Россия
24 февраля 2024, 22:54
Страны G7 решили ограничить доходы России от продажи энергоресурсов
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Страны «Большой семерки» заявили о намерении принять меры, направленные на снижение доходов России от экспорта энергоресурсов. Об этом сообщила пресс-служба Совета Европейского союза.

В заявлении по итогам саммита лидеров объединения отметили, что пристальное внимание будет уделено контролю над соблюдением потолка цен на российскую нефть и введению санкций против тех стран и организаций, которые способствуют Москве обходить ограничения.

Также в документе указали на необходимость увеличения усилий по сокращению доходов России от экспорта металлов.

Ранее сообщалось, что конфискация замороженных российских активов должна стать одним из приоритетов для союзников Украины. Об этом заявили главы МИД Великобритании и Польши Дэвид Кэмерон и Радослав Сикорский.

G7 Экспорт Доходы Санкции Россия
24 февраля 2024, 21:30
Ждут по несколько дней. Огромная пробка образовалась на границе Казахстана и России
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Примерно 300 фур застряли у пограничного контроля «Сырым» на трассе «Самара — Шымкент» на казахстанской границе с Россией. Об этом сообщил национальный оператор государства по управлению дорогами «Казавтожол» в Telegram-канале.

Примерно 300 фур застряли у пограничного контроля «Сырым» на трассе «Самара - Шымкент» на казахстанской границе с Россией. Об этом сообщил национальный оператор государства по управлению дорогами «Казавтожол» в Telegram-канале.

«В настоящее время здесь наблюдается скопление около 280 грузовых автомобилей. Водители, вынужденные ждать своей очереди несколько дней, советуют своим коллегам обходить данный пост», - сказано в публикации.

Как рассказали водители, на международных и республиканских дорогах Западно-Казахстанской области нет препятствий. Движение свободное, преград нет. Только на пункте пропуска «Сырым» на границе до сих пор наблюдают заторы.

Ранее стало известно, что протестующие фермеры Польши высыпали два вагона кукурузы на железнодорожные пути рядом с украинской границей. Массовые акции протеста фермеров проходят по всей Польше. Аграрии блокируют ведущие трассы, устраивают митинги на пограничных переходах.

Казахстан Пробки Дороги Россия Водители
24 февраля 2024, 20:48
Британию уличили в желании подкупить российских чиновников
РИА «Новости»
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Лондон пытается получить секретную информацию от российских чиновников в обмен на британское подданство и деньги. Об этом сообщила газета inews.

Правительство Великобритании предлагает подданство только тем, кому доверяет, а выплаты предпочитает единоразовые, уточнило издание.

«Британское подданство и денежные выплаты используются британскими правительственными ведомствами в определенных обстоятельствах», - указали авторы статьи.

Такие предложения якобы сделали российским чиновникам, от которых британские власти хотят получить секретную информацию. Такую тактику использовали и ранее, однако сейчас ее перестали скрывать.

Великобритания предприняла очередную попытку давления на Россию - власти Соединенного Королевства ввели новый пакет санкций , в который попали производители боеприпасов, электроники, а также компании, торгующие алмазами и нефтью.

Великобритания Россия Чиновники Деньги
24 февраля 2024, 20:29
Власти Швейцарии оценили вероятность нападения на страну
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Правительство Швейцарии полагает, что в ближайшие месяцы риски прямого нападения на страну отсутствуют. Об этом заявила президент Виола Амхерд в беседе с Neue Zurcher Zeitung.

«Мы не ожидаем, что Швейцария в ближайшие полгода подвергнется нападению <…> В последние два года нападение на Швейцарию становится все более вероятным», - сказала она.

По словам президента, по этой причине государству нужно приготовиться к противостоянию новым угрозам.

Она также призналась, что ее беспокоит любой возможный пробел в безопасности страны.

«Армия пытается соответствующим образом расставить приоритеты в закупках», - заключила Виола Амхерд.

В Швейцарии также следят за соблюдением антироссийских санкций , это делают сотрудники Госсекретариата по экономическим вопросам (SECO). Группа появилась после обрушившейся на страну критики, связанной с «бездействием в предотвращении обхода ограничений».

Швейцария

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