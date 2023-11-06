Бербок пообещала Кулебе, что Украина вступит в ЕС

«Я не сомневаюсь, что Украина будет частью Евросоюза. Сегодня я получил это заверение от Анналены Бербок», - сказал он.

По его словам, Украине нужно реформировать систему правосудия, чтобы вступить в объединение. Также стране следует усилить коррупционные меры.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о нацменьшинствах , тем самым выполнив рекомендацию Еврокомиссии. По словам политика, после подписания инициативы страна реализовала «еще один критерий евроинтеграции». Документ подразумевает допгарантии для национальных меньшинств на Украине и повышает вероятность вступления страны в ЕС.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто еще в середине октября заявил, что не согласен начинать переговоры о вступлении украинской стороны в Евросоюз. Он отметил, что Украина сначала должна пересмотреть дискриминационное законодательство к закарпатским венграм.