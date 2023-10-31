«Точно неизвестно, как именно эмир Катара узнал о том, что сказала о нем в интервью глава МИД Германии. Но одно можно утверждать точно: Тамим бен Хамад Аль Тани был очень рассержен из-за того, что сказала Бербок в эфире телеканала ZDF», - сказал журналист.

Шульт уточнил: перед встречей Бербок заявила в интервью, что одной из главных тем ее переговоров с эмиром Катара станут «требования об отказе от спонсирования терроризма».

«Такие страны, как Катар, несут особую ответственность в этом вопросе», - заявила глава МИД.

Автор статьи отметил, что подобные заявления могли стать причиной для отмены встречи. Однако эмир Катара все же встретился с Бербок, несмотря на ее непрофессиональное поведение.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер посоветовал главе МИД тщательнее подбирать слова , говоря о России. Он напомнил ей, что Германия заинтересована в поддержании экономических и политических отношений с РФ, даже если это будет непросто.