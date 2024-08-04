04 августа 2024, 23:00

Бербок объяснила необходимость развертывания ракет США в Германии

РИА «Новости»
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объяснила необходимость размещения ракет большой дальности США на территории страны якобы угрозой со стороны России. Об этом она написала в статье для издания Bild.

«Формировать внешнюю политику сегодня означает признавать, что принцип надежды не защитит нас от России Путина», - отметила она.

По словам Бербок, немецкие власти вкладывают инвестиции в собственную силу и безопасность. Сюда же относится и решение о развертывании американских систем вооружений большой дальности.

Глава МИД Германии уверена, что страна нуждается в «надежном сдерживающем факторе против России», который сможет стать защитой для других европейских народов.

Ранее стало известно, что США планируют начать размещение на территории Германии ракета Tomahawk и SM-6. После этого президент Владимир Путин предупредил, что Россия откажется от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, если в ФРГ установят американские дальнобойные снаряды.

Германия США Ракеты Россия
04 августа 2024, 22:37
В Израиле заявили о подготовке к серьезной атаке со стороны Ирана
РИА «Новости»
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Израиль начал готовится к потенциальной ответной многодневной атаке от Ирана и «Хезболлы». Об этом сообщил телеканал NBC News.

Израильский чиновник рассказал, что ожидание удара связали с убийствами главы политбюро движения Исмаила Хании и высокопоставленного командира «Хезболла» Фуада Шукра.

«Власти Израиля готовятся к потенциальной многодневной атаке со стороны Ирана и его союзника „Хезболлы“ после убийства двух высокопоставленных лидеров боевиков на прошлой неделе», - отметили журналисты.

В Израиле выразили опасения, что в течение нескольких дней могут быть запущены волны ракет и беспилотников.

По данным The Jerusalem Post , Иран планирует наносить удары по израильским территориям 12–13 августа.

Атака станет ответом на гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Верховный лидер Ирана Али Хамейни заявил, что долг государства отомстить и приказал нанести прямой удар по Израилю.

Израиль Убийства Иран Исмаил Хания
04 августа 2024, 22:04
Карманники заполнили парижское метро, обворовывая приехавших на Олимпиаду туристов
РИА «Новости»
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Прибывшие на летнюю Олимпиаду в Париже туристы для своих передвижений по городу стали активно использовать метрополитен. Об этом сообщила «Российская газета».

Парижская подземка функционирует исправно, при том этим летом ей уже исполнилось 124 года.

Издание отмечает, что набор «карне» из 10 билетов можно приобрести за 32 евро, но те, кто озаботился этим вопросом заранее, сумел сэкономить, отдав всего 17,35 евро. Покупка одного билета обойдется в четыре евро, так как местные власти в дни Олимпиады увеличили цены. Это касается не только проезда, но и посещения Лувра и Эйфелевой башни.

Туристы редко пользуются автобусом, так как дороги в городе либо перекрыли, либо частично заблокировали из-за Игр. Можно только пройти пешком, поэтому даже местные жители предпочитают не пользоваться личным транспортом до конца соревнований. Нелегко пришлось и парижским таксистам, которые не могут заработать из-за пробок.

При этом в Париже активизировались карманники, причем это часто девочки 13-14 лет, не подпадающие под уголовные статьи. Они обчищают карманы иностранцев в метро и в других местах их скопления.

Ранее сообщили, что власти Франции потратили на Олимпиаду почти 11 миллиардов евро.

Париж Туризм Олимпиада в Париже — 2024
04 августа 2024, 21:25
Бельгийская триатлонистка подхватила кишечную инфекцию после заплыва в Сене на ОИ-24
РИА «Новости»
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Бельгийская триатлонистка Клэр Мишель попала в больницу, заразившись кишечной палочкой во время заплыва по реке Сене в рамках Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщило издание Nieuwsblad.

Заплыв прошел 31 июля. Спортсменка в итоговом протоколе заняла 38-ю позицию.

Мишель находится в больнице уже четыре дня. Бельгийская сборная по триатлону отказалась от участия в смешанной эстафете.

«Цирк со спортсменами в качестве марионеток», - заявил бельгийский триатлонист Мартен Ван Риэль, оценив отношение французских властей к спортсменам на ОИ-2024.

До этого пловчиха из США Кэти Ледеки повторила рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной, завоевав девятую золотую олимпийскую медаль в карьере. Спортсменка победила в заплыве на 800 метров вольным стилем.

Ранее продюсеры, отвечающие за организацию и открытие Олимпиады в Париже, обратились в прокуратуру из-за угроз убийством. По их словам, неизвестные прислали им электронные послания, в которых говорится про «наказание Аллаха».

Спортсмены Больницы Болезни Олимпиада в Париже — 2024
04 августа 2024, 21:16
Подбитый хуситами беспилотник США упал на северо-западе Йемена
РИА «Новости»
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Хуситы-ополченцы из йеменского движения «Ансар Аллах» заявили, что сбили американский беспилотник-разведчик MQ9 Reaper, который зашел в подконтрольное группировке воздушное пространство провинции Саада. Обломки летательного аппарата показал телеканал Al Masirah.

По данным журналистов, это 11-й американский летательный аппарат, сбитый хуситами с начала операции в поддержку Палестины.

Также под ударом оказалось зашедшее в Аденский пролив судно, которое повстанцы заподозрили в нарушении их требования ко всем сухогрузам отказаться от захода в порты Израиля.

Удар хуситов по торговому судну , проходившему в 125 километрах от Йемена, подтвердил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). Капитан сухогруза в беседе со специалистами заявил, что в борт попала ракета. Но судно не пострадало и продолжит движение в пункт назначения.

США Беспилотники Йемен

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