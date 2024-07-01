Бербок назвала Россию самой большой угрозой безопасности Европы

Бывший президент США Дональд Трамп не обладает полным иммунитетом от обвинений специального прокурора Джека Смита о подрыве избирательной кампании 2020 года после штурма Капитолия. Эта мера не распространяется на поступки, которые политик совершил в качестве частного лица после ухода с поста. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на решение Верховного суда.

В итоговом постановлении говорится, что определить поступки Трампа, попадающими под уголовное преследование должны нижестоящие суды.

Это означает, что дело о причастности бывшего президента США к штурму Капитолия его сторонниками отправят на новое рассмотрение. При этом нижестоящие суды пошагово разберут каждый шаг, которые оставляющий пост президента совершил в день штурма Капитолия, где проходило официальное оформление победы на выборах Джо Байдена.

Сам Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social назвал решение Верховного суда победой конституции и демократии. В предвыборном штабе действующего главы государства Джо Байдена заявили, что в день взятия Капитолия Трамп «сорвался» из-за неготовности принять поражение и «натравил толпу» на Конгресс.

Представлявший интересы Трампа адвокат Джон Сауэр допустил, что его подзащитный совершил несколько действий, попадающих под частный характер. Как напомнили журналисты, такое заявление юрист сделал во время слушаний после очередного заявления Трампа, что он действовал в рамках своих президентских полномочий, а значит сам процесс не имеет под собой никаких оснований.

В конце мая суд присяжных признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным по делу о фальсификации финансовых документов, через которые он выплатил отступные за молчание бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Политик своей вины не признал. Окончательный приговор по этому делу суд огласит 11 июля.