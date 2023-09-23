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По данным газеты, цены на дизельное топливо на европейских рынках 22 сентября увеличились более чем до тысячи долларов за тонну. Нефть марки Brent подорожала на 1,18% за сутки - до 94,36 доллара за баррель.

Издание со ссылкой на данные трейдеров и Лондонской фондовой биржи отметило, что Россия уже сократила экспорт дизельного топлива морским транспортом почти 30%.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что временный запрет экспорта бензина и дизеля будет действовать до тех пор, пока не стабилизируется ситуация на рынке. Точных сроков пока назвать нельзя.

При этом Министерство энергетики ожидает повсеместного снижения цен на дизель и бензин в России в ближайшее время.