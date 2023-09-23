Бензин в Европе подорожал на 5% из-за ограничения экспорта из России — СМИ
Дизельное топливо в Европе поднялось в цене сразу на 5% после введения Россией временного ограничения на экспорт бензина и дизеля. Об этом сообщило британское издание The Guardian. По мнению журналистов, решение России, принятое ради стабилизации цен на внутреннем рынке, при этом «нанесло удар по Европе».
По данным газеты, цены на дизельное топливо на европейских рынках 22 сентября увеличились более чем до тысячи долларов за тонну. Нефть марки Brent подорожала на 1,18% за сутки - до 94,36 доллара за баррель.
Издание со ссылкой на данные трейдеров и Лондонской фондовой биржи отметило, что Россия уже сократила экспорт дизельного топлива морским транспортом почти 30%.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что временный запрет экспорта бензина и дизеля будет действовать до тех пор, пока не стабилизируется ситуация на рынке. Точных сроков пока назвать нельзя.
При этом Министерство энергетики ожидает повсеместного снижения цен на дизель и бензин в России в ближайшее время.