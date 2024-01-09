09 января 2024, 13:28

Бензин на Кубе подорожает более чем в пять раз

Unsplash
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Власти Кубы решили повысить цены на бензин более чем на 500% с 1 февраля 2024 года. Об этом сообщил глава Минфина страны Владимир Регеро в эфире местной телепередачи Mesa Redonda.

Министр уточнил, что стоимость литра бензина вырастет с 30 до 150 кубинских песо, то есть примерно со 112 до 584 рублей. По словам Регеро, подорожание более чем в пять раз необходимо для восстановления экономики страны. Глава Минфина Кубы добавил, что цены будут выражаться в долларах и зависеть от вида топлива.

Также министр анонсировал повышение стоимости электроэнергии для тех, кто тратит свыше 500 киловатт в месяц. Мера начнет действовать с 1 марта.

О намерениях пересмотреть цены на топливо и повысить тарифы на электроэнергию говорил в конце 2023 года премьер-министр Кубы Мануэль Марреро. Он отмечал, что при определении новой стоимости бензина власти будут ориентироваться на розничную цену в долларах, а также учитывать официальный курс валют.

Россиянам, по прогнозам специалистов, не стоит опасаться резкого подорожания топлива в 2024 году. Аналитики предположили, что рост стоимости бензина и дизеля не превысит инфляцию.

Куба Бензин
09 января 2024, 13:47
Парламент Южной Кореи запретил есть собак
Unsplash
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Парламент Южной Кореи одобрил закон, запрещающий употреблять собачье мясо в пищу. В пользу этого решения выступили 208 законодателей, еще двое воздержались от голосования, сообщило агентство Yonhap.

Запрет распространится на разделку, разведение и продажу животных на мясо. Нарушителям будет грозить тюремный срок до двух лет или до 30 миллионов вон штрафа (22,7 тысячи долларов), но приводить наказания в исполнение планируют только с 2027 года. До этого будет льготный период. Новый закон также предполагает субсидии для людей, работающих на производстве собачьего мяса, чтобы помочь им трудоустроиться на новых местах.

Сейчас на территории Южной Кореи действуют более тысячи собачьих ферм и около 1,6 тысячи ресторанов, в которых готовят блюда из мяса этих животных.

Собачье и кошачье мясо используют для приготовления пищи в некоторых заведениях Вьетнама. Летом местный житель украл около 1,5 тысячи кошек для продажи бойням.

Законы Южная Корея Животные
09 января 2024, 13:13
Россия и Латвия расторгли налоговое соглашение
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Договор об избежании двойного налогообложения между Россией и Латвией прекратил свое действие с 1 января 2024 года. Сообщение об этом опубликовали на официальном сайте правовой информации МИД.

Соглашение также предусматривало избежание уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал. Россия и Латвия заключили этот договор в Москве 20 декабря 2010 года.

Указом президента 8 августа 2023 года Россия приостановила налоговые соглашения с 38 странами, поддержавшими антироссийские санкции, в том числе и с Латвией.

Ранее латвийские власти заявили о возможной депортации россиян из страны. Эта процедура грозит 1167 российским гражданам, которые не смогли выполнить требования по закону об иммиграции. С августа 2022 года Латвия начала одобрять россиянам временный вид на жительство только в исключительных случаях.

Президент Владимир Путин предостерег руководство соседней страны от «свинского отношения» к русскоязычным гражданам. Он напомнил, что раньше в Латвии на русском языке говорили более 40% населения.

Латвия Налоги Санкции Россия МИД РФ
09 января 2024, 11:21
Alaska Airlines обнаружила незакрепленное оборудование в нескольких самолетах
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Американская авиакомпания Alaska Airlines сообщила итоги проверки на Boeing 737-9 MAX после ЧП с выпавшей во время полета секцией фюзеляжа. Оказалось, что в нескольких самолетах оборудование не было закреплено.

«Первоначальные отчеты наших технических специалистов указывают на то, что на некоторых самолетах было видно незакрепленное оборудование», - передали в компании.

В Alaska Airlines заверили, что все самолеты тщательно проверят на соответствие стандартам безопасности и требованиям Федерального управления гражданской авиации. До того времени ни одно авиасудно не вернут в эксплуатацию.

«Безопасность этих самолетов является нашим приоритетом, и мы приложим время и шаги, необходимые для обеспечения их летной годности», - заключили в Alaska Airlines.

США, Европа и Турция приостановили полеты самолетов Boeing 737 MAX -9 после того, как у борта перевозчика Alaska Airlines отвалилась часть фюзеляжа. Любопытно, что незадолго до этого американская авиастроительная корпорация Boeing призвала своих клиентов по всему миру проверить Boeing 737 MAX из-за незакрепленного болта. Российские авиакомпании не используют самолеты этого типа.

Ранее отлетевший от самолета Alaska Airlines кусок фюзеляжа нашли во дворе школьного учителя. Через время американец нашел телефон , выпавший из самолета с высоты почти пять тысяч метров. Смартфон оказался в рабочем состоянии.

США Турция Европа Самолеты Boeing Авиакомпании
09 января 2024, 11:09
Жертвами землетрясения в Японии стали более 200 человек
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Более 200 человек погибли при землетрясении в Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на администрацию префектуры Исикава.

Согласно новым данным, общее число жертв - 202 человека. Наибольшее количество погибших зафиксировали в городах Судзу и Вадзима. Там в результате землетрясения скончались 91 и 81 человек соответственно.

Утром 9 января агентство сообщало о 180 погибших во время природного катаклизма. Землетрясения началось на западе Японии 1 января. Сильнейшие подземные толчки магнитудой 4,6 фиксировали в префектуре Исикава. Именно там в результате землетрясения обрушились примерно 250 домов. Природное явление спровоцировало пожары, из-за которых пострадали более 300 построек. В префектуре образовались проблемы с электроснабжением, подачей воды и тепла.

По данным телеканала NHK , пострадали минимум 516 человек.

Землетрясения Япония

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