Белый дом заявил, что США пока не станут отправлять войска в Израиль
США пока не планируют направлять военных в Израиль. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби эфире CBS News.
При этом чиновник отметил, что при принятии подобных решений власти США будут руководствоваться интересами национальной безопасности.
«Мы всегда будет делать то, что нужно для защиты наших интересов в сфере национальной безопасности и выполнения наших обязательств в сфере безопасности по всему миру, включая этот регион», - заявил Кирби.
По словам чиновника, именной по этой причине американские власти отправили авианосную группу в восточную часть Средиземного моря - поближе к Израилю.
Ранее Кирби сообщил, что США начали поставки военной помощи Израилю и первая партия систем безопасности уже в пути. В ближайшие дни Вашингтон объявит о выделении дополнительных средств. Кирби пообещал, что Соединенные Штаты будут восполнять военные нужды Израиля «настолько быстро, насколько возможно».
В понедельник, 9 октября, стало известно, что на фоне событий в Израиле США отправят на Ближний Восток 20-25 дополнительных истребителей , чтобы укрепить позиции и сдержать Иран от обострения обстановки.