Белый дом заявил, что США пока не станут отправлять войска в Израиль

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При этом чиновник отметил, что при принятии подобных решений власти США будут руководствоваться интересами национальной безопасности.

«Мы всегда будет делать то, что нужно для защиты наших интересов в сфере национальной безопасности и выполнения наших обязательств в сфере безопасности по всему миру, включая этот регион», - заявил Кирби.

По словам чиновника, именной по этой причине американские власти отправили авианосную группу в восточную часть Средиземного моря - поближе к Израилю.

Ранее Кирби сообщил, что США начали поставки военной помощи Израилю и первая партия систем безопасности уже в пути. В ближайшие дни Вашингтон объявит о выделении дополнительных средств. Кирби пообещал, что Соединенные Штаты будут восполнять военные нужды Израиля «настолько быстро, насколько возможно».

В понедельник, 9 октября, стало известно, что на фоне событий в Израиле США отправят на Ближний Восток 20-25 дополнительных истребителей , чтобы укрепить позиции и сдержать Иран от обострения обстановки.