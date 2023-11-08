Белый дом заявил, что Байден еще верит в возможность Украины вернуть территории

«Украинцы первыми скажут, что они не достигают того прогресса в контрнаступлении, которого хотели бы. Что касается вопроса о том, верит ли президент - абсолютно», - сказал он.

Представитель Белого дома добавил, что американские власти продолжат обеспечивать Украину дополнительной военной поддержкой пока погода еще больше не ухудшила условия на поле боя для ВСУ.

Государственный департамент США начал настаивать на том, что на Украине необходимо продолжить боевые действия. По мнению экс-советника Пентагона Дугласа Макгрегора, американская сторона не допустит завершения украинского конфликта.