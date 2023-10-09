Белый дом заверил Конгресс в оказании необходимой помощи Израилю

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По его словам, в мероприятии участвовали представитель Минобороны по политическим вопросам Саша Бейкер и первый заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

«Я спросил их на встрече, оказывают ли они Израилю всю необходимую поддержку. Они ответили - да. Я спросил, отказали ли они в какой-то просьбе, с которой обратился Израиль. Они ответили - нет», - написал Шумер.

Политик добавил, что Белый дом также внимательно наблюдает за Ираном, пытаясь избежать возможной эскалации конфликта в будущем.

Утром в субботу, 7 октября, боевики движения ХАМАС вошли на территорию Израиля. После этого власти государства объявили о переходе страны в состояние войны с Палестиной.

Президент США Джо Байден заявлял, что израильские военные уже получили помощь от американской стороны.