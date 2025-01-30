Белый дом задумался о найме новых стенографистов из-за скорости речи Трампа

Расположенная на Северном острове Новой Зеландии гора Таранаки получила юридический статус личности вместе с правом на защиту и духовный статус. Как сообщила газета The Guardian, такое решение приняло правительство страны по требованию коренного народа маори.

Расположенная на Северном острове Новой Зеландии гора Таранаки получила юридический статус личности вместе с правом на защиту и духовный статус. Как сообщила газета The Guardian , такое решение приняло правительство страны по требованию коренного народа маори.

Для аборигенов гора Таранаки считается не просто священной, а прямым родственником. По легенде, именно из нее вышли первые люди народности маори. Профильные общественные организации добивались признания статуса горы с 2017 года.

Это первый случай, когда географический объект Новой Зеландии сменил свое колониальное название гора Эгмонт на то, как называют ее аборигены. Под эту норму также привели все природные объекты, которые окружают вулкан.

«Многие поколения уже потеряли надежду на то, чтобы изменить ситуацию, но сегодня мы можем отпраздновать возвращение к нашим историческим корням», - заявил в беседе с журналистами представитель организации маори «Таранаки иви» Мунга Джейми Туута.

Переименование горы и придание ей нового статуса стал заключительным вкладом в выплате компенсаций народу маори со стороны Великобритании за боевые действия в XIX веке, принудительное переселение аборигенов, а также конфискацию земли, на которой стояла священная гора.

В середине ноября прошлого года депутаты парламента Новой Зеландии от «Партии маори» сорвали пленарное заседание ритуальным танцем «Хак». Так они выразили недовольство содержание законопроекта о принципах договора с коренными народами.