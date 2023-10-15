Белый дом задействует ВС США в секторе Газа для освобождения американцев

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«Я не буду исключать ничего, когда речь идет о том, чтобы вернуть наших граждан, которых удерживают в заложниках», - подчеркнул он.

Так Кирби ответил на вопрос о возможности задействования сухопутных подразделений ВС США в секторе Газа. Он подчеркнул, что у американского правительства «нет каких-либо планов или намерений» отправлять войска для участия в конфликте на Ближнем Востоке.

При этом администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена продолжила «ежечасную работу» над решением вопроса вызволения заложников.

«Это наиглавнейший приоритет президента, нет ничего более важного для него, чем безопасность и защита американцев. <…> Мы не остановимся, пока не воссоединим их с семьями», - заключил Кирби.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант передал сенаторам США кадры, доказывающие препятствование эвакуации мирных жителей из сектора Газа. По его словам, ХАМАС умышленно удерживает людей, чтобы использовать их в качестве живого щита.