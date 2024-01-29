Соединенные Штаты активизируют усилия, чтобы сорвать предстоящие Игры Будущего, Всемирные игры дружбы и Игры стран БРИКС. По данным СВР, Белый дом возлагает главные надежды в этом вопросе на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и его главу Витольда Баньку. У него в следующем году истекают полномочия. США считают, что Баньку заинтересован в успешном продолжении карьеры.

«Американцы исходят из того, что Банька заинтересован в успешном продолжении карьеры после истечения в 2025 года срока его полномочий в WADA и ради получения „теплого местечка“ будет служить у них „цепным псом“», - подчеркнули в пресс-службе СВР.

В Службе внешней разведки уточнили, что глава WADA «рьяно взялся за дискредитацию организуемых Россией состязаний». А иностранных спортсменов, которые планируют принять участие в этих играх, пугают завершением карьеры в олимпийском движении.

Еще в прошлом году Всемирное антидопинговое агентство пригрозило санкциям зарубежным спортсменам , если они примут участие в Играх дружбы в России. А генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявлял, что РФ не имеет права проводить Всемирные игры дружбы , так как у антидопингового агентства РУСАДА нет статуса соответствия.