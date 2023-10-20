Белый дом удалил фото Байдена с таинственными людьми в камуфляже

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«В Израиле президент Байден встретился с first responders, чтобы поблагодарить их за храбрость и работу, которые они выполняют в ответ на террористические атаки ХАМАС», - было сказано в подписи к снимку.

При этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер размыто ответил на вопрос о нахождении в Израиле американских военных специального назначения. По его словам, Вашингтон помогает своему израильскому товарищу с разведкой и планировкой в деле освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила о сильном разочаровании КНР в действиях США в рамках палестино-израильского конфликта. По словам председателя, большая часть государств хотят скорейшего решения, в то время как Вашингтон препятствует принятию Совбезом ООН проекта резолюции по палестинскому вопросу.