Белый дом согласился вывести военный контингент из Нигера

Читайте нас в:

«Более 1000 американских военнослужащих покинут Нигер в ближайшие месяцы», - подчеркнул он.

Информацию о выводе войск также подтвердило агентство Reuters. По его данным, замглавы госдепа Курт Кэмпбелл и премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн 19 апреля договорились, что американский контингент покинет африканскую страну.

В прошлом в марте Нигер предупредил, что аннулирует военное сотрудничество с американской стороной, объяснил Шмитт. По словам журналиста, африканское государство планирует разрывать связи с Западом.

«Вместо этого они все чаще сотрудничают с Россией», - добавил Шмитт.

Ранее в Нигер отправились российские инструкторы. Специалисты обучат армию бороться с терроризмом и использовать системы ПВО. Вместе с инструкторами в страну прибыли медики.