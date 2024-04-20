Белый дом согласился вывести военный контингент из Нигера
Руководство США приняло решение вывести из Нигера американских военных. Об этом заявил журналист New York Times Эрик Шмитт.
«Более 1000 американских военнослужащих покинут Нигер в ближайшие месяцы», - подчеркнул он.
Информацию о выводе войск также подтвердило агентство Reuters. По его данным, замглавы госдепа Курт Кэмпбелл и премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн 19 апреля договорились, что американский контингент покинет африканскую страну.
В прошлом в марте Нигер предупредил, что аннулирует военное сотрудничество с американской стороной, объяснил Шмитт. По словам журналиста, африканское государство планирует разрывать связи с Западом.
«Вместо этого они все чаще сотрудничают с Россией», - добавил Шмитт.
Ранее в Нигер отправились российские инструкторы. Специалисты обучат армию бороться с терроризмом и использовать системы ПВО. Вместе с инструкторами в страну прибыли медики.