«Сигнал о помощи». Залужный обратился к США из-за бездействия Зеленского

Статья главкома ВСУ Валерия Залужного для журнала The Economist — сигнал о помощи. Военный обратился к Соединенным Штатам из-за бездействия Владимира Зеленского, заявил украинский генерал-майор в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу телеканала «Прямой».

«Раз нас не слышат непосредственно в офисе президента, то нас должны услышать хотя бы в Белом доме. <…> Это сигнал о помощи от военных, который должен призвать западных партнеров найти рычаги давления на военно-политическое руководство Украины», - подчеркнул Кривонос.

Он заявил, что украинские власти заморозили работу многих предприятий, связанных с оборонно-промышленным комплексом.

Однако бывший американский разведчик Скотт Риттер уверен, что Украине не следует слишком надеяться на помощь от США. Он заявил, что Штатам на самом деле плевать на Украину , при любом удобном случае страна сбросит этот балласт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Украину несчастной страной , потому что за нее платит другое государство. Решения тоже принимает не само украинское руководство.