07 июля 2024, 01:32

Белый дом рассылал СМИ вопросы, которые разрешалось задать Байдену

РИА «Новости»
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Американские журналисты перед интервью с президентом США Джо Байденом получили от его команды список разрешенных вопросов. Об этом рассказала одна из участниц встречи Андреа Лоуфул-Сандерс в эфире телеканал CNN.

В пятницу, 5 июля, Байден выступил на радиостанции WURD в Филадельфии. По словам Лоуфул-Сандерс, журналисты заранее получили из Белого дома перечень вопросов, которые разрешалось задать президенту. Ей прислали список из восьми вопросов, из которых она одобрила четыре.

Впрочем, подготовленные вопросы не спасли Байдена от очередного конфуза. Во время интервью он назвал себя «чернокожей женщиной».

Вероятно, он имел в виду, что раньше работал в администрации президента-афроамериканца Барака Обамы, а своим вице-президентом назначил темнокожую Камалу Харрис.

США Белый дом в США Интервью Джо Байден
07 июля 2024, 02:14
«Спокойствие и тишина». Лукашенко предложил россиянам и украинцам купить дачи в Белоруссии
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил друзьям из России и Украины покупать землю в «неперспективных» белорусских селах. Об этом он сказал на празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей») в Могилевской области. Его слова передало БелТА.

«Подумайте над моим предложением о покупке <…> за копейки небольших участков», - сказал Лукашенко.

Президент добавил, что средние и малые деревни в Белоруссии не должны исчезнуть. По мнению Лукашенко, россияне и украинцы могли бы построить дачи в таких «чудо местах» и приезжать туда «за спокойствием и тишиной».

Ранее Лукашенко поздравил американцев с Днем независимости и пригласил их посетить Белоруссию. Он поблагодарил США за помощь в восстановлении республики после Второй мировой войны и устранении последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Белоруссия Александр Лукашенко
07 июля 2024, 02:11
Французы поглумились над Байденом и Нетаньяху
РИА «Новости»
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В столице Франции прошел митинг за свободу Палестины. В ходе акции на улицах Парижа появились импровизированные чучела с лицами президента США Джо Байдена и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщило РЕН ТВ.

Парижане выкрикивали лозунги с призывом прекратить геноцид в секторе Газа. Они облили чучела красной краской и повалили их на асфальт.

Также протестующие выступали против политики президента Франции Эммануэля Макрона. Люди требовали его отставки. За ходом митинга наблюдало большое число полицейских, однако о задержаниях не сообщалось.

Ранее в Индонезии митингующие сожгли портреты президента США Джо Байдена и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. В огне также оказались израильские флаги.

Во время другой подобной акции в Хевроне палестинцы пронесли по улицам портреты российского президента Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына.

США Израиль Эммануэль Макрон Митинги Франция Джо Байден Биньямин Нетаньяху
07 июля 2024, 00:24
Филиппины встревожило прибытие «корабля-монстра» из Китая
РИА «Новости»
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Корабль береговой охраны Китая бросил якорь в исключительной экономической зоне Филиппин в Южно-Китайском море. Об этом сообщил представитель береговой охраны Филиппин (PCG) Джей Тарриэла в соцсети X.

По его словам, речь идет о корабле CCG-5901. Это вызывало беспокойство у филлипинской стороны.

«Это попытка запугивания со стороны береговой охраны Китая. Мы не дадим себя запугать „кораблем-монстром“», - отметил Тарриэла.

Китайский корабль вошел в исключительную экономическую зону страны в начале июля. Сначала он следовал к отмели Аюнгин, а затем добрался до рифа Панганибан. После этого судно CCG-5901 двигалось в сторону отмели Эскода, где и встало на якорь.

Ранее у берегов Флориды в районе города Пенсакола обнаружили брошенную яхту с рваными парусами. Владельца загадочного судна нашли в социальных сетях.

Корабли Китай
07 июля 2024, 00:08
Американский дрон-разведчик заметили рядом с Калининградской областью
РИА «Новости»
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Полет американского беспилотного летательного аппарата Global Hawk зафиксировали вблизи Калининградской области. Такие данные появились на сайте Flightradar24.

По данным ресурса, дрон с бортовым номером 11-2046 и позывным FORTE16 вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии. Путь беспилотника лежал через воздушное пространство Греции, Болгарии, Венгрии, Словакии и Польши.

Сейчас американский БПЛА курсирует вдоль польско-белорусской границы, а также в районе Калининграда.

Стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk впервые за неделю направили в сторону Крымского полуострова.

Российские военные также засекли над южной частью Черного моря турецкий военный самолет. По информации Avia.pro , оба воздушных судна действовали в интересах Украины.

В июне дрон-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton после полета в районе Крыма подал аварийный сигнал.

Беспилотники Военные Крым Самолеты Калининград

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