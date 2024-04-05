05 апреля 2024, 06:14

Белый дом рассчитывал на поддержку России по резолюции о ядерном оружии в космосе

Global Look Press
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В середине апреля США внесут в Совбез ООН резолюцию о запрете на разработку и размещение ядерного оружия в космосе. Белый дом рассчитывает, что Россия поддержит инициативу, заявил на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Его процитировал «Интерфакс».

Проект резолюции разработали совместно с Японией. Авторы призовут все страны отказаться от разработки орбитального ядерного оружия и не размещать его в космосе. Джон Кирби уточнил, что документ вынесут на голосование в начале следующей недели.

«Ожидаем, что Россия поддержит этот проект резолюции», - сказал он.

Россия всегда выступала против ядерного оружия в космосе, заявил президент России Владимир Путин. Он прокомментировал сообщения западных СМИ о вероятном размещении средств поражения для ударов по американским спутникам.

Ядерное оружие США Япония Россия ООН
05 апреля 2024, 06:41
На пост главы Международного валютного фонда выдвинули единственного кандидата
РИА «Новости»
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Единственным кандидатом на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда стала Кристалина Георгиева. Прием заявок завершился 3 апреля, сообщил «Интерфакс».

«Срок выдвижения кандидатур на должность следующего директора-распорядителя МВФ завершился 3 апреля. Был выдвинут единственный кандидат - нынешний руководитель МВФ Кристалина Георгиева», - объявил исполнительный совет организации.

Директора-распорядителя назначат к концу апреля 2024 года, ему предстоит править МВФ в течение пяти лет.

Кристалина Георгиева возглавила организацию в октябре 2019 года, в августе ей исполнится 71 год. В марте она заявляла, что готова к переизбранию.

Глава МВФ призывала с осторожностью использовать искусственный интеллект из-за угрозы социальной напряженности. Кристалина Георгиева предупредила, что нейросети окажут влияние на 40% рабочих мест по всему миру.

Деньги
05 апреля 2024, 04:20
Летящий светящийся объект заметили в небе на границе между Ираном и Ираком
РИА «Новости»
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Летящий светящийся объект заметили в небе на границе Ирана и Ирака, видео распространилось по иранским социальным сетям, в том числе в Telegram-канале агентства Jamaran.

«Два видеоролика, [показывающие] небо Ахваза и [воздушное пространство] на территории Ирака недалеко от Хузестана. Пояснения, касающиеся сущности этого объекта, пока не были опубликованы», - сказанов сообщении агентства.

Посты с видеозаписью появились в соцсетях на фоне эскалации напряженности в регионе поле удара ВВС Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске.

Представитель иранского МИД Насер Канани заявил, что Иран имеет право ответить Израилю на обстрел консульства. Дипломат призвал мировое сообщество «принять меры».

Израиль Соцсети Видео Иран Ирак
05 апреля 2024, 03:45
«Я бы дал ему знать». Трамп высказался о звонке Путину по поводу теракта
РИА «Новости»
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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил бы российскому лидеру Владимиру Путину по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Как сообщило РИА «Новости», об этом он заявил в интервью радиоведущему Хью Хьюиту.

«Я бы позвонил ему. Я бы дал ему знать», - подчеркнул Трамп При этом он не уточнил, был бы этот звонок связан с предупреждением о готовящемся нападении или с соболезнованиями после теракта.

Ранее Трамп заявил, что Америкой управляет не Байден, а его команда. Сам лидер государства смотрит на свое окружение «пустым взглядом и кивает». По словам политика, партнеры Байдена «злобные и умные люди».

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил бы российскому лидеру Владимиру Путину по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Как сообщило РИА «Новости» , об этом он заявил в интервью радиоведущему Хью Хьюиту.

США Дональд Трамп Владимир Путин Теракт в «Крокусе»
05 апреля 2024, 03:41
«Я бог, я убью». Аргентинец с мачете попытался напасть на президента страны Милея
Freepik
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Мужчина с мачете и дисками для «болгарки» предпринял попытку попасть в дом аргентинского правительства. В итоге его задержали. Об этом рассказала министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич в соцсети Х.

«Он приблизился к розовому дому (дом правительства - прим. ред) с мачете и другими острыми предметами, полицейская Янина Виоланте <…> остановила его», - заявила Буллрич.

По данным телеканала TN, нападение планировал 29-летний мужчина. Он хотел воспользоваться моментом и проникнуть в здание, пока ограждение оставалось открытым во время выхода одного из чиновников.

«Я бог, я убью президента», - заявил нападавший в ходе задержания.

При себе у мужчины были пять шлифовальных дисков для «болгарки» и 20-сантиметровое мачете.

Ранее подсудимый в США попытался убить судью во время заседания в Лас-Вегасе. Причиной своего поступка мужчина назвал «плохой день».

Аргентина Мужчины

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