Белый дом рассчитывал на поддержку России по резолюции о ядерном оружии в космосе

Проект резолюции разработали совместно с Японией. Авторы призовут все страны отказаться от разработки орбитального ядерного оружия и не размещать его в космосе. Джон Кирби уточнил, что документ вынесут на голосование в начале следующей недели.

«Ожидаем, что Россия поддержит этот проект резолюции», - сказал он.

Россия всегда выступала против ядерного оружия в космосе, заявил президент России Владимир Путин. Он прокомментировал сообщения западных СМИ о вероятном размещении средств поражения для ударов по американским спутникам.