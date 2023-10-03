Белый дом раскрыл, сколько Пентагон потратит на Украину в ближайшие недели

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«У Пентагона все еще есть несколько миллиардов долларов на это (помощь Украине - прим. ред.)», - сообщил он.

По словам Кирби, в ближайшее время Вашингтон будет способен предоставлять Киеву военную поддержку на прежнем уровне. Очередные пакеты с помощью будут отправлять «примерно каждые две недели».

Также стало известно, что американский лидер Джо Байден провел телефонные переговоры с союзниками по поводу оказания поддержки киевскому режиму. Подробности диалога пока не раскрыли.

Ранее участники Международного форума по оборонной промышленности в Киеве сообщили, что запасы оружия западных стран сократились до критических показателей. Скоро сторонники Украины не смогут отправлять ей помощь без ущерба для собственной безопасности.