Белый дом раскрыл, сколько Пентагон потратит на Украину в ближайшие недели
Пентагон может потратить еще «несколько миллиардов долларов» на помощь украинской стороне. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге, передал ТАСС.
«У Пентагона все еще есть несколько миллиардов долларов на это (помощь Украине - прим. ред.)», - сообщил он.
По словам Кирби, в ближайшее время Вашингтон будет способен предоставлять Киеву военную поддержку на прежнем уровне. Очередные пакеты с помощью будут отправлять «примерно каждые две недели».
Также стало известно, что американский лидер Джо Байден провел телефонные переговоры с союзниками по поводу оказания поддержки киевскому режиму. Подробности диалога пока не раскрыли.
Ранее участники Международного форума по оборонной промышленности в Киеве сообщили, что запасы оружия западных стран сократились до критических показателей. Скоро сторонники Украины не смогут отправлять ей помощь без ущерба для собственной безопасности.