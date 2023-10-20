Белый дом раскритиковали за обнародование фото с бойцами спецподразделения в Израиле

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Фотографию сделали во время визита американского лидера Джо Байдена в Израиль. Представители Белого дома обнародовали ее в социальной сети Instagram*. На снимке видно, что президент стоит рядом с группой людей в военной форме. Издание отметило, что они входили в спецподразделение и принимали участие в боевых действиях против ХАМАС в Израиле.

Представители Белого дома удалили скандальную фотографию, потому что лица военных не были заретушированы. По информации газеты, Пентагон не публикует снимки, на которых можно распознать лица бойцов.

«Как только наше внимание обратили на это, мы незамедлительно удалили фотографию. Мы сожалеем об ошибке и о каких-либо проблемах, которые она могла вызвать», - заявила пресс-служба администрации президента США.

Ранее СМИ сообщили, что американские власти оказали серьезное влияние на планы Израиля по проведению операции в палестинском анклаве. США одобрили уничтожение военной инфраструктуры ХАМАС, но только при использовании наземного вторжения, так как в секторе Газа палестинцы построили сеть туннелей.

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