Белый дом призвал министерства готовиться к возможному шатдауну

«Административно-бюджетное управление сказало министерствам приготовить планы того, как они будут действовать <…> если произойдет перебой в государственном финансировании», - говорится в публикации.

Отмечается также, что шатдаун, если он случится, может затронуть американские министерства сельского хозяйства, жилищного строительства и городского развития, энергетики и транспорта, министерство по делам ветеранов. Тысячи работников могут вынужденно отправиться в бессрочный отпуск или лишиться зарплаты. Работа некоторых госслужб может временно прекратиться полностью.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Конгресс все же достиг соглашения о финансировании правительства, что поможет предотвратить «ненужный шатдаун».