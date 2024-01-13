Белый дом призвал министерства готовиться к возможному шатдауну
Белый дом 12 января предупредил несколько министерств о необходимости подготовиться к возможному шатдауну (приостановке работы правительства из-за отсутствия финансирования). Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Административно-бюджетное управление сказало министерствам приготовить планы того, как они будут действовать <…> если произойдет перебой в государственном финансировании», - говорится в публикации.
Отмечается также, что шатдаун, если он случится, может затронуть американские министерства сельского хозяйства, жилищного строительства и городского развития, энергетики и транспорта, министерство по делам ветеранов. Тысячи работников могут вынужденно отправиться в бессрочный отпуск или лишиться зарплаты. Работа некоторых госслужб может временно прекратиться полностью.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Конгресс все же достиг соглашения о финансировании правительства, что поможет предотвратить «ненужный шатдаун».