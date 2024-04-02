Белый дом призвал Израиль расследовать гибель сотрудников НКО в Газе

Нападение произошло на территории Газы. На авто с иностранцами в районе Дейр-эль-Балах совершили атаку с использованием беспилотника. Помимо работников организации, также погиб водитель-палестинец.

Эдриенн Уотсон, представитель совета национальной безопасности США, обратила внимание на необходимость выяснить детали происшествия. Она подчеркнула, что работники гуманитарных учреждений должны находиться под защитой, так как оказывают помощь тем, кто в ней нуждается. Правительство США призвало гарантировать безопасность сотрудников неправительственных организаций.

Армия обороны Израиля объявила о начале расследования.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп призвал Израиль завершить конфликт в секторе Газа. Он заявил, что это «не может больше продолжаться».