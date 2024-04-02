02 апреля 2024, 10:40

Белый дом призвал Израиль расследовать гибель сотрудников НКО в Газе

РИА «Новости»
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В результате атаки израильских военных по Газе погибли сотрудники международной благотворительной организации «Всемирная центральная кухня», среди которых числились граждане Польши, Австралии и Великобритании. Американское правительство призвало Израиль расследовать обстоятельства произошедшего, сообщило агентство Al Jazeera.

Нападение произошло на территории Газы. На авто с иностранцами в районе Дейр-эль-Балах совершили атаку с использованием беспилотника. Помимо работников организации, также погиб водитель-палестинец.

Эдриенн Уотсон, представитель совета национальной безопасности США, обратила внимание на необходимость выяснить детали происшествия. Она подчеркнула, что работники гуманитарных учреждений должны находиться под защитой, так как оказывают помощь тем, кто в ней нуждается. Правительство США призвало гарантировать безопасность сотрудников неправительственных организаций.

Армия обороны Израиля объявила о начале расследования.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп призвал Израиль завершить конфликт в секторе Газа. Он заявил, что это «не может больше продолжаться».

США Израиль Белый дом в США Военные Армия Конфликт Израиля и Палестины
02 апреля 2024, 10:09
Россия стала пятой экономикой мира, несмотря на беспрецедентное давление
РИА «Новости»
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Россия, несмотря на беспрецедентное давление, пятая экономика мира и крупнейшая в Европе. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин, опубликовав в своем Telegram-канале новый рейтинг стран за 2023 год.

«Политическая система и экономическая модель, созданные нашим президентом, в очередной раз доказали свою эффективность», - подчеркнул Володин.

Спикер отметил, что государства, развязавшие против России санкционную войну, сами же оказались в незавидном положении. В полной мере они ощущают на себе последствия введенных запретов и ограничений и теряют позиции.

«США, утратив лидерство, не могут его вернуть. Отставание от Китая растет», - заметил председатель Госдумы.

При этом положение стран, которые не отказались от сотрудничества с Россией, напротив, становится лучше.

«Вызовы сделали нас сильнее. Но многое еще предстоит. Нам необходимо войти в четверку ведущих экономических держав», - заявил Володин.

Россия в 2023 году увеличила ВВП на 3,6% и вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик «Большой двадцатки». Она продолжает расти , несмотря на санкции Запада. Президент Владимир Путин заявил, что к 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик по паритету покупательной способности.

США Санкции Россия Владимир Путин Китай Экономика
02 апреля 2024, 10:06
Дипломат заявил об открытости России к любым контактам с НАТО
РИА «Новости»
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Россия будет поддерживать любые контакты с Североатлантическим альянсом, если они выстраиваются на равноправии и с учетом интересов страны. Об этом РИА «Новости» заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«В этом наша принципиальная позиция остается неизменной», - подчеркнул дипломат.

Гаврилов также отметил, что Россия продолжит выполнять цели СВО и будет выстраивать отношения с Западом, опираясь на реальную ситуацию.

«Пока же агрессивно-конфронтационные действия альянса в адрес нашей страны сделали невозможным продолжение „бизнеса как обычно“», - добавил он.

Ранее Гаврилов предположил, что кураторы Украины могут попытаться использовать переговоры с Россией в качестве инструмента для возобновления боевых действий. По его словам, во время дипломатического урегулирования украинская армия будет проводить перегруппировку и получать вооружение.

Дипломатия Россия Переговоры Запад НАТО
02 апреля 2024, 09:38
Глава МОК просил украинцев устраивать интернет-слежку за российскими спортсменами
Unsplash
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МОК обращался к украинцам с просьбой устраивать интернет-слежку за российскими спортсменами, чтобы не допустить их до Олимпиады якобы из-за патриотических высказываний. Об этом заявили пранкеры Лексус и Вован (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) в своем Telegram-канале.

Пранкеры побеседовали с главой МОК Томасом Бахом от имени африканского чиновника и выяснили, что у международной структуры есть специальная комиссия, которая мониторит интернет-ресурсы, СМИ и публичные высказывания спортсменов.

«Мы также предлагали украинской стороне и не только предлагали, но и просили предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников», - признался Бах пранкерам.

Глава МОК также отметил, что спортивные санкции носят политический характер и не исключил, что ограничения могут коснуться спортсменов, поехавших на Игры Дружбы.

Ранее пранкеры поговорили с главой Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольдом Банькой. Он рассказал, что организация сделает все возможное, чтобы не допустить спортсменов со всего мира в Россию.

Спортсмены Чиновники Пранкеры Вован и Лексус Олимпиада в Париже — 2024
02 апреля 2024, 09:12
Наработанный опыт позволил России и Белоруссии быстро реагировать на угрозы — Лукашенко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух стран. Он подчеркнул, что опыт государств позволяет оперативно реагировать на вызовы и угрозы. Сообщение опубликовали на официальном сайте белорусского президента.

«Наработанный за четверть века опыт позволяет оперативно и эффективно реагировать на беспрецедентные вызовы и угрозы, с которыми столкнулись наши страны, консолидированно продвигать и отстаивать общие интересы на международной арене», - сказал Лукашенко.

Несмотря на непростые внешние условия, страны не допустили спада производства, сохранили динамику экономического развития. Белорусский лидер также отметил, что повестка государств открывает новые перспективы для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.

«Беларуссия и Россия уверенно идут к научно-технологическому суверенитету и находят необходимые резервы для дальнейшего развития», - заявил он.

Путин тоже поздравил Лукашенко с праздником. Глава государства подчеркнул, что многое удалось сделать для развития многоплановых российско-белорусских связей и укрепления институтов Союзного государства. Совместные программы позволили унифицировать законодательство двух стран в важных направлениях, в том числе экономическом.

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