Белый дом потребовал от Индии сгрузить танкеры с нефтью из России

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США разъяснило индийской стороне санкции, которые ввели против танкеров с нефтью из России. По словам Джайна, 27 февраля в силу вступают ограничения, связанные с оказанием «нефтяных услуг», поэтому разгрузить танкеры придется до этой даты.

«27 февраля - это крайний срок», - уточнил министр.

Он добавил, что Индии также необходимо завершить финансовые операции до 12 марта, чтобы не попасть под американские санкции. Страна продолжит закупать российскую нефть, если цена на нее будет ниже 60 долларов за баррель, подчеркнул Джайн. Транспортировку энергоресурса будут осуществлять без участия компаний и судов России, которые попали в санкционный список, объяснил индийский министр.

Ранее порты в Китае отказались разгружать пять танкеров, перевозящих почти четыре миллиона баррелей нефти с Дальнего Востока. Из-за новых антироссийских санкций США суда застряли в акватории недалеко от берегов КНР.