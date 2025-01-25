25 января 2025, 07:23

Белый дом потребовал от Индии сгрузить танкеры с нефтью из России

Unsplash
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США назвали 27 февраля конечным сроком разгрузки танкеров с российской нефтью. Об этом заявил замминистра нефти и природного газа страны Панкадж Джайн, его процитировало агентство Reuters.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США разъяснило индийской стороне санкции, которые ввели против танкеров с нефтью из России. По словам Джайна, 27 февраля в силу вступают ограничения, связанные с оказанием «нефтяных услуг», поэтому разгрузить танкеры придется до этой даты.

«27 февраля - это крайний срок», - уточнил министр.

Он добавил, что Индии также необходимо завершить финансовые операции до 12 марта, чтобы не попасть под американские санкции. Страна продолжит закупать российскую нефть, если цена на нее будет ниже 60 долларов за баррель, подчеркнул Джайн. Транспортировку энергоресурса будут осуществлять без участия компаний и судов России, которые попали в санкционный список, объяснил индийский министр.

Ранее порты в Китае отказались разгружать пять танкеров, перевозящих почти четыре миллиона баррелей нефти с Дальнего Востока. Из-за новых антироссийских санкций США суда застряли в акватории недалеко от берегов КНР.

Индия Санкции Нефть Россия
25 января 2025, 07:20
Лукашенко исключил повторение массовых протестов и беспорядков в Белоруссии
Global Look Press
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил повторение протестов, какие были после выборов пять лет назад. Слова главы республики привело РИА «Новости».

«Все наши противники и враги должны понимать - не надейтесь, мы никогда не повторим того, что было в 20-м году», - сказал белорусский лидер на акции «Марафон единства».

Он добавил, что республика никогда не свернет с дороги истинной демократии и уважения прав человека. В Белоруссии создадут общество справедливости, в котором люди будут уважать друг друга, подчеркнул Лукашенко.

Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко ранее заявил, что компания по выборам президента проходит штатно, согласно действующему законодательству. В любом случае, голосование оценят наблюдатели, в том числе национальные. В Центризбирком не поступало никаких жалоб от кандидатов в лидеры государства.

Белоруссия Александр Лукашенко Протесты Беспорядки Выборы в Белоруссии Протесты после выборов в Белоруссии Выборы
25 января 2025, 05:48
В Аргентине из уголовного кодекса уберут понятие «убийство женщины»
Freepik
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Аргентинские власти решили убрать из уголовного кодекса страны понятие «убийство женщины», являющееся отягчающим обстоятельством. Об этом в соцсети X сообщил министр юстиции Марьяно Кунео Либарона.

Он заявил, что власти принимают такие меры, исходя из того, что правительство Аргентины защищает равенство всех людей перед законом, независимо от пола.

«Ни одна жизнь не стоит больше другой», - закончил свое заявление министр.

Сегодня, 25 января, в Вашингтоне прошел митинг против абортов. На нем собралось рекордное количество людей - более 150 тысяч человек. На марше присутствовал и президент Штатов Дональд Трамп. Согласно медицинской статистике, после победы республиканца операции по вазэктомии увеличились на 1200% из-за страха, что он запретит аборты в стране.

В ноябре прошлого года президент Аргентины Хавьер Милей посетил резиденцию Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Там лидер южноамериканской страны выступил на сцене и поздравил Трампа с переизбранием, а также раскритиковал идею социализма.

Статистика Убийства Законы Аргентина Вашингтон Соцсети Флорида Женщины Митинги Хавьер Милей
25 января 2025, 05:10
Мексика отказалась принимать самолет с депортированными мигрантами из США
РИА «Новости»
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Власти Мексики отказались принимать самолет Boeing C-17S из Штатов с нелегальными мигрантами на борту. Об этом сообщил телеканал NBC.

Как сообщили источники канала из Минобороны США, отказ Мексики хоть на время, но все же нарушил планы администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по депортации мигрантов обратно на их родину.

«Не совсем понятно, по какой именно причине Мексика не приняла рейс. Но после победы президента Дональда Трампа на ноябрьских выборах напряженность в отношениях между США и Мексикой, соседями и давними союзниками, сильно выросла», - отметили авторы статьи.

Дональд Трамп еще в ходе своей инаугурационной речи 20 января пообещал немедленно остановить проникновение нелегальных мигрантов на территорию США и начать процесс экстрадиции уже находящихся в стране.

Тогда же полицейские и силовики начали перекрывать границу США и Мексики. На границе остались ни с чем около 270 тысяч мигрантов, ожидавших разрешения на въезд.

А на следующий день Министерству внутренней безопасности США разрешили депортировать нелегальных мигрантов по ускоренной процедуре , без решения иммиграционного суда.

Мексика США Мигранты Отношения Дональд Трамп Самолеты Выборы президента США Выборы
25 января 2025, 02:37
«Датчане в шоке». Трамп жестко поговорил с Данией о Гренландии
Unsplash
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Президент США Дональд Трамп провел «острый» телефонный телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Источники Financial Time (FT) сообщили, что американский политик вновь требовал передать Гренландию под контроль Соединенных Штатов.

Беседа политиков длилась 45 минут. Разговор перерос в конфронтацию с самого начала, рассказали FT высокопоставленные европейские чиновники. Собеседники газеты утверждают, что разговор прошел очень плохо, один из источников охарактеризовал его как «ужасный».

Еще один собеседник FT заявил, что намерение Трампа получить Гренландию «серьезно и потенциально очень опасно». По его словам, после беседы «датчане остались в шоке».

Команда американского политика при этом подробности беседы не разглашала. Сам Трамп еще 7 января заявил, что не исключает применения экономической или военной силы для взятия под контроль арктического острова.

Дональд Трамп со времен своего первого срока в Белом доме неоднократно высказывался о Гренландии. К этой идее политик вернулся после избрания президентом США в 2024 году. Дания после заявлений Трампа увеличила расходы на оборону Гренландии и изменила королевский герб.

Президент США Дональд Трамп провел «острый» телефонный телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Источники Financial Time ( FT ) сообщили, что американский политик вновь требовал передать Гренландию под контроль Соединенных Штатов.

США Дания Дональд Трамп Гренландия

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