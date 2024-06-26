Он назвал тщетной попытку Белого дома изолировать Россию и отметил, что БРИКС все больше увеличивает свое влияние.

«Развивающиеся страны Глобального Юга <…> укрепляют экономические связи c Москвой и Пекином вместо участия в санкционном стаде», - указал эксперт.

Макгрегор напомнил, что даже такой союзник Белого дома по НАТО как Турция присоединится к объединению, в котором состоят Россия и Китай. Экс-советник Пентагона обратился к американским властям и призвал их проснуться, а затем обратить внимание на международную изоляцию США.

Ранее газета Sky News Australia сообщила, что встречи в рамках БРИКС и ШОС позволят России и Китаю в 2024 году укрепить связи со странами глобального Юга. В издании добавили, что российское и китайское руководства не стали оказывать на других давление, в отличие от Запада.