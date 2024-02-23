Белый дом попытался оправдать Байдена за его слова о Путине

«У нас имеются серьезные беспокойства относительно национальной безопасности, когда речь идет о России… И президент сфокусирован на этом, когда говорит об угрозах и вызовах, исходящих от Владимира Путина и от России», - попытался оправдать Байдена Кирби.

Байден публично назвал Путина «сумасшедшим сукиным сыном». Хамское высказывание американского президента списали на старческий маразм. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что угроза миру заключается не в климате, а в «бесполезных старикашках типа самого Байдена, которые уже впали в маразм».