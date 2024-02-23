23 февраля 2024, 00:02

Белый дом попытался оправдать Байдена за его слова о Путине

Global Look Press
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Слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине объяснили угрозами нацбезопасности, исходящими от России. Такое объяснение дал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на пресс-конференции, его слова привело РИА «Новости».

«У нас имеются серьезные беспокойства относительно национальной безопасности, когда речь идет о России… И президент сфокусирован на этом, когда говорит об угрозах и вызовах, исходящих от Владимира Путина и от России», - попытался оправдать Байдена Кирби.

Байден публично назвал Путина «сумасшедшим сукиным сыном». Хамское высказывание американского президента списали на старческий маразм. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что угроза миру заключается не в климате, а в «бесполезных старикашках типа самого Байдена, которые уже впали в маразм».

США Белый дом в США Россия Владимир Путин Джо Байден
23 февраля 2024, 00:04
Джо Байден встретился с Юлией и Дарьей Навальными
РИА «Новости»
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден встретился в Сан-Франциско с вдовой Алексея Навального Юлией и их дочерью Дарьей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

Во время встречи американский лидер подтвердил, что администрация США в ближайшие дни объявит о новых антироссийских санкциях в ответ на смерть Алексея Навального.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее тоже предупредил об ограничениях в адрес России из-за смерти осужденного блогера.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что вдова Навального выглядит счастливой, несмотря на гибель супруга. По его словам, Юлия «ждала этого события все эти годы».

США Россия Алексей Навальный
22 февраля 2024, 22:43
Посольство России направило в Госдеп «жесткую ноту протеста» из-за оскорблений Байдена в адрес Путина
РИА «Новости»
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Посольство России в США направило в Госдепартамент «жесткую ноту протеста» по поводу оскорбительного высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Информацию об этом разместили в Telegram-канале дипмиссии.

По словам российского посла Анатолия Антонова, слова главы Белого дома, который во время предвыборного мероприятия в Сан-Франциско заявил, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин», носят возмутительный характер.

«Вряд ли нынешнюю ситуацию получится урегулировать простыми извинениями… Мы не рассчитываем на адекватную реакцию», - сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что непозволительная риторика американских властей свидетельствует об их бессилии и отсутствии здравого смысла.

Президент России Владимир Путин в свою очередь ранее отметил, что считает оскорбления , прозвучавшие от американского лидера в его адрес, подтверждением своей правоты в том, что нынешний глава США «более предпочтителен для России».

США Госдеп США Россия Владимир Путин
22 февраля 2024, 22:29
«Позор западной демократии». Лавров дал оценку ситуации с Ассанжем
РИА «Новости»
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Ситуация вокруг создателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа стала позорной страницей для западной демократии. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД G20, сообщило РИА «Новости».

По его словам, США пытаются представить находящегося с 2019 года в британской тюрьме журналиста-расследователя в образе преступника, несмотря на то, что Ассанж рассказывал правду о секретных действиях американских спецслужб, которые грубейшим образом нарушали законы США.

«Насчет Джулиана Ассанжа. Я уже сказал, что это, конечно, позор западной демократии», - подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон призвала британские власти поддержать его. По ее мнению, дело создало прецедент , которое может оказывать негативное влияние на деятельность журналистов во всем мире.

США Джулиан Ассанж Сергей Лавров
22 февраля 2024, 20:40
Челябинский бизнесмен попал под санкций Британии
Pxhere
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Великобритания расширила пакет санкций в отношении российских предприятий и бизнесменов. Новый список опубликовали на сайте правительства страны.

Под санкциями оказался председатель совета директоров публичного акционерного общества «Мечел» Игорь Зюзин. Список также пополнил Челябинский кузнечно-прессовый завод, принадлежащий семье депутата Госдумы Валерия Гартунга.

Великобритания расширила санкционный список в отношении России еще на 50 позиций. В Министерстве иностранных дел королевства сообщали, что ограничения нацелены на ключевые источники доходов России. Помимо этого, страна ввела ограничения против китайских, турецких и белорусских фирм.

Ранее Европейский союз согласовал 13-й пакет антироссийских санкций, который опубликуют к 24 февраля. В него войдут около 200 физических и юридических лиц, предприятия оборонно-промышленного комплекса и фирмы, которые якобы обходят введенные ограничения.

Хотя он еще не вступил в силу, ЕС принялся обсуждать следующий. Страны уже ведут переговоры по 14-му пакету , который будет включать новые экономические меры.

Великобритания Депутаты Санкции Россия Заводы

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