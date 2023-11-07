Белый дом попросил конгресс предоставить Украины почти 12 миллиардов долларов

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Письмо направили спикеру Палаты представителей Майку Джонсону. Документ подписали глава Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, государственный секретарь Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин и министр финансов США Джанет Йеллен.

Американское издание The Hill сообщало, что власти Украины опасаются остаться «за бортом» в вопросе финансовой помощи от США в свете эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.

На прошлой неделе палата представителей проголосовала за выделение финансирования Израилю, но по Украине пока никакого решения нет.

Представитель Минобороны Украины полковник Геннадий Коваленко заявлял, что для ВСУ прекращение западной помощи обернется крайне тяжелыми последствиями.