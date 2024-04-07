07 апреля 2024, 07:29

Белый дом попросил Иран не атаковать американские военные объекты

Global Look Press
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Руководство США обращалось к иранским властям с требованием не обострять конфликт в Ближневосточном регионе под предлогом ответа на израильский удар по посольству Ирана в Дамаске. Об этом сообщила газета Politico.

Источник издания в Белом доме прокомментировал заявление руководителя администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммада Джамшиди о том, что США просили иранское руководство не обстреливать американских военнослужащих и объекты.

«Это иранская версия. После удара по Дамаску мы получили сообщение от Ирана. В ответ мы дали понять, что не стоим за этим ударом», - подчеркнул собеседник газеты.

Он также отметил, что администрация президента Джо Байдена предостерегла иранские власти от атак по американским военным объектам под предлогом реакции на удар по диппредставительству в сирийской столице.

Ранее газета The New York Times сообщила, что израильские и находящиеся на Ближнем Востоке американские военные находятся в режиме повышенной готовности. Командования ЦАХАЛ и вооруженных сил США не исключают угрозу атаки со стороны Ирана.

США Белый дом в США Военные Иран
07 апреля 2024, 05:39
Люди узнают о взрыве звезды Бетельгейзе за неделю до события
Freepik
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Земные приборы зафиксируют «смерть» звезды Бетельгейзе за семь дней до того, как на небе случится взрыв. Об этом заявил астрофизик Вячеслав Авдеев в беседе с РИА «Новости».

По его словам, люди смогут подготовиться к этому событию и понаблюдать за ним. Яркость взрыва можно сравнить со светом луны.

«Мы узнаем, что Бетельгейзе взорвалась, примерно за неделю до того, как увидим вспышку. Красные сверхгиганты, они совершенно огромного размера», - заявил эксперт.

Он отметил, что если бы Бетельгейзе расположилась в нашей солнечной системе, то Марс и пояс астероидов точно бы оказались внутри. Когда ядро звезды сколлапсирует, то энергии нужно будет высвободиться и она станет видимой. Это может занять разное время, все зависит от размера звезды.

Ранее специалист по космической тематике Александр Галкин рассказал, почему на Солнце иногда случаются вспышки и стоит ли их бояться. По его словам, опасность такого явления зависит от того, в каком именно месте случилась вспышка.

Луна Взрывы Космос Солнце
07 апреля 2024, 04:22
Использование ракет «Циркон» для удара по Киеву назвали сигналом для Запада
РИА «Новости»
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Удар ракетами «Циркон» по объектам в Киеве стал демонстрацией силы и стратегическим сигналом Западу. Об этом написало издание La Nouvelle Tribune.

«Использование ракеты „Циркон“ против <…> объектов в Киеве можно интерпретировать как демонстрацию силы, направленную <…> на то, чтобы послать сигнал противникам России», - написал обозреватель издания.

Применение «Цирконов» назвали стратегическим ходом, чтобы показать способность этого оружия противостоять самым современным системам ПВО, в том числе американским ЗРК Patriot, отметил автор. Гиперзвуковые ракеты стали новым элементом сдерживания Запада, считает журналист. Россия таким образом повышает наступательный потенциал и усиливает давление на Киев.

В марте российские войска нанесли серию ракетных ударов по объекту командования СБУ в Киеве. Ударами гиперзвуковых ракет «Циркон» в районе аэропорта Жуляны уничтожили позиционный район ЗРК Patriot.

Ракеты Россия Киев Оружие Запад ПВО
07 апреля 2024, 03:26
МИД Армении раскрыл, по каким пунктам не удалось договориться с Азербайджаном
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Армении и Азербайджану не удается договориться по двум важным пунктам мирного договора. Подробности в интервью Общественному телевидению Армении рассказал глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

Министр отметил, что у двух стран есть историческая возможность добиться долговременного мира на Южном Кавказе, и по многим вопросам страны нашли консенсус. Согласия не удается достичь по двум важным пунктам.

«Первый пункт - это взаимное признание территориальной целостности. Второй - открытие коммуникаций», - отметил Мирзоян.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что на данный момент Азербайджан противодействует внесению этих пунктов в договор.

Ранее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле позиций сил на границе. Стрельба произошла 5 апреля в районе сел Чинари и Верин Шоржа.

Армения Азербайджан
07 апреля 2024, 03:10
«Будут вне закона». Статус французских солдат на Украине раскрыли в Госдуме
РИА «Новости»
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Пребывание французских солдат на Украине, если их туда отправят, будет нелегальным. Об этом заявил РИА «Новости»депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Все солдаты иностранных армий, включая французских, которые зайдут на Украину, получат статус наемников, а значит, для российской армии будут вне закона», - сказал Белик.

При этом он подчеркнул, что вопрос о переброске французских военных на Украину остается «загадкой года» и не исключил, что он не выйдет за рамки словесных угроз.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский поддержал идею французского президента Эммануэля Макрона о вероятной отправке военных инструкторов и механиков на Украину.

В гипотетической войне с Россией Франция обречена на поражение , заявил основатель партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. Он напомнил, что США и страны ЕС не поддержали идею Макрона отправить на Украину свои войска.

Пребывание французских солдат на Украине, если их туда отправят, будет нелегальным. Об этом заявил РИА «Новости» депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Россия Армия Франция

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