Белый дом попросил Иран не атаковать американские военные объекты

Источник издания в Белом доме прокомментировал заявление руководителя администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммада Джамшиди о том, что США просили иранское руководство не обстреливать американских военнослужащих и объекты.

«Это иранская версия. После удара по Дамаску мы получили сообщение от Ирана. В ответ мы дали понять, что не стоим за этим ударом», - подчеркнул собеседник газеты.

Он также отметил, что администрация президента Джо Байдена предостерегла иранские власти от атак по американским военным объектам под предлогом реакции на удар по диппредставительству в сирийской столице.

Ранее газета The New York Times сообщила, что израильские и находящиеся на Ближнем Востоке американские военные находятся в режиме повышенной готовности. Командования ЦАХАЛ и вооруженных сил США не исключают угрозу атаки со стороны Ирана.