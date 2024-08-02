Белый дом показал разговор Байдена с Кара-Мурзой после обмена заключенными

Близких помилованных пригласили в Овальный кабинет, чтобы вместе с Байденом сделать звонок по видеосвязи. В Белый дом прибыли сестра бывшего морпеха Пола Уилана , мать репортера Эвана Гершковича , дети журналистки Алсу Курмашевой* и другие. Кара-Мурза* после общения с семьей обратился к американскому президенту.

«Я был уверен, что буду в тюрьме до конца своих дней. Я не верю в то, что происходит. <…> Вроде бы нас 16 человек в этом самолете», - сказал он.

Крупнейший со времен холодной войны обмен заключенными между США, Германией, Россией и Белоруссией прошел 1 августа в Турции. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Байден не имел отношения к переговорам , так как их вели исключительно по линии спецслужб.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.