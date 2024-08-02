02 августа 2024, 12:35

Белый дом показал разговор Байдена с Кара-Мурзой после обмена заключенными

Global Look Press
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Освобожденные по обмену в Турции заключенные поговорили с родственниками, которых пригласили в Белый дом. Среди тех, с кем связались по видеосвязи, был и признанный иноагентом Владимир Кара-Мурза*. Он поблагодарил президента США Джо Байдена за помощь, сообщила пресс-служба американского лидера в соцсети X.

Близких помилованных пригласили в Овальный кабинет, чтобы вместе с Байденом сделать звонок по видеосвязи. В Белый дом прибыли сестра бывшего морпеха Пола Уилана , мать репортера Эвана Гершковича , дети журналистки Алсу Курмашевой* и другие. Кара-Мурза* после общения с семьей обратился к американскому президенту.

«Я был уверен, что буду в тюрьме до конца своих дней. Я не верю в то, что происходит. <…> Вроде бы нас 16 человек в этом самолете», - сказал он.

Крупнейший со времен холодной войны обмен заключенными между США, Германией, Россией и Белоруссией прошел 1 августа в Турции. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Байден не имел отношения к переговорам , так как их вели исключительно по линии спецслужб.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

США Заключенные Белый дом в США Тюрьмы Пол Уилан Джо Байден Задержание Эвана Гершковича
02 августа 2024, 13:08
Сигналов о скрытой разрядке нет. Что значит большой обмен заключенными 1 августа
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Прошедший в аэропорту Анкары большой обмен заключенными между Россией и Белоруссией и странами Запада не привязан к какому-либо событию и не несет скрытых сигналов о возможной разрядке. Сделка готовилась очень долго, и ее целью стало спасение россиян из тюрем стран НАТО. Об этом в комментарии 360.ru заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Он подчеркнул, что нельзя воспринимать прошедший обмен заключенными как событие одного дня. Операцию готовили очень долго. В списках присутствовали разные фамилии, которые менялись.

«Подобные переговоры иногда длятся годами. Но обычно Россия настаивала на равном обмене: один на один, два на два. В этом случае обмен неравноправный. Но эти моменты тоже обсуждались, как и конкретные фамилии по включениям рассматривали отдельно», - заявил Солонников.

По его мнению, речь в данном случае идет о спасении людей, которых вытащили из тюрем стран НАТО. По тем, кто пока там остался, переговоры продолжатся. Поэтому все сотрудники российской системы знают, что их не бросят, выразил уверенность эксперт, подчеркнув, что обмен заключенными не предназначен для демонстрации или посылки сигналов, его суть - в помощи конкретным людям.

Собеседник 360.ru добавил, что не видит связи между обменом заключенными и выборами в США, потому что сами переговоры продолжались длительное время и не имели привязки к какому-то событию или дате.

Германия США Заключенные Уголовное дело Тюрьмы Россия Переговоры Запад
02 августа 2024, 12:29
Бежавший из Германии офицер рассказал о «трансгендерном ужасе» в Европе
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Трансгендеры захватывают Германию и Европу, там становится все страшнее жить. Об этом сообщил в интервью агентству «Регнум» отставной советский офицер Руслан Рюмшюссель, вернувшийся в Россию после начала специальной военной операции.

Он рассказал, что работал в Германии начальником оперативного отдела крупного стадиона. Однажды у него на работе возник конфликт из-за женщины, которая наклеила усы и попыталась проникнуть в мужской туалет. Рюмшюссель не пустил ее туда.

«Я такой человек: если мне что-то не нравится, говорю об этом. Всегда так было, в том числе когда я служил в армии», - заявил офицер.

После этого Рюмшюсселя, и без того находившемся на особом контроле начальства из-за места рождения и политических взглядов, начали активно выживать с работы. Например, попытались принудить подписать бумагу с осуждением СВО, но он отказался, после чего его уволили, а должность сократили.

Рюмшюссель добавил, что большинству немцев нет дела до разнообразия гендеров, пока дело не касается их самих или их близких.

Ранее на Олимпийских играх в Париже произошел скандал, когда МОК допустил до женских соревнований двух боксеров-трансгендеров.

* ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Германия Европа
02 августа 2024, 12:04
Молдавский блок «Победа» определился с кандидатом в президенты
РИА «Новости»
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Молдавский оппозиционный блок «Победа» определился с кандидатом на ближайших президентских выборах. Им стал депутат от партии «Возрождение» Василий Боля. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сегодня прошло партийное собрание, на котором было принято решение о выдвижении нашего коллеги Боли в кандидаты на президентские выборы», - заявили в пресс-службе.

По их словам, инициатива исходила от лидера блока Илана Шора.

Ранее Шор призвал политиков постсоветских стран объединиться вокруг Владимира Путина. По его словам, российский президент говорит правильные вещи, к которым нужно стремиться.

Блок «Победа» начал работу в апреле этого года со съезда в Москве. Его целью назвали борьбу против действующей власти Майи Санду и против вступления Молдавии в Евросоюз.

Генпрокуратура страны пригрозила лидерам блока статьей о государственной измене.

Молдавия
02 августа 2024, 11:25
«Это не поможет». Байден — об убийстве политического лидера ХАМАС
Global Look Press
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Президент США Джо Байден отреагировал на гибель руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Во время посещения авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд он заявил, что произошедшее не поможет остановить конфликт между Израилем и Палестиной, сообщило агентство Reuters.

Журналисты попросили президента оценить шансы заключения соглашения о приостановке огня в секторе Газа. Байден заявил, что гибель Хании не поспособствует мирному разрешению конфликта.

«Это не поможет», - сказал он.

Байден сообщил, что разговаривал по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Они обсудили необходимость деэскалации и обеспечение противовоздушной обороны.

Хания и его телохранитель погибли в резиденции в Тегеране. ЦАХАЛ не взял ответственность за атаку. Политолог Олег Гущин допустил, что Иран ответит Израилю, запустив ракеты из Йемена , Сирии или Ирака.

Иран Джо Байден Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток

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