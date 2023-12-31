Белый дом побоялся «рушить до основания» диалог с Россией

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По его словам, сейчас Белый дом «остерегается рушить все, что осталось от отношений, до основания». Глава МИД отметил, что государствам не удается наладить конструктивное взаимодействие из-за позиции США.

«Вести диалог по-честному, на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга, американцы пока явно не готовы», - указал Лавров.

Министр подчеркнул, что страны смогут наладить отношения после того, как американское руководство признает коренные интересы России и перестанет мыслить «в категориях собственного превосходства и исключительности».

Ранее Лавров прокомментировал грядущие президентские выборы в США. Он сообщил, что российской стороне все равно, кто станет следующим американским лидером. По его мнению, новый президент продолжит взятый ранее Белым домом внешнеполитический курс.