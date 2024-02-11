Белый дом перестал считать Нетаньяху продуктивным партнером

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Разногласия между Белым домом и израильскими властями усилились настолько, что Байден и его помощники перестали рассматривать Нетаньяху как продуктивного партнера, на которого можно повлиять.

«Накапливающееся разочарование Нетаньяху привело к тому, что некоторые помощники Байдена призвали его более открыто критиковать премьер-министра», - заявили авторы материала.

В последние несколько дней недовольство Соединенных Штатов вызвали в том числе неготовность Израиля пойти на уступки ради освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.

Ранее Байден признал, что реакция израильского правительства на атаку боевиков из сектора Газа 7 октября была чрезмерной. Американский лидер выразил надежду на возобновление паузы в боевых действиях.

Египет ранее пригрозил Израилю разрывом Кэмп-Дэвидских соглашений в том случае, если ЦАХАЛ войдет в Рафах. Город расположен на юге сектора Газа.