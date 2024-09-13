Белый дом отреагировал на предостережения Путина об ударах по России

«Я не говорил, что мы не воспринимаем серьезно угрозы [президента России Владимира] Путина. Мы воспринимаем их серьезно», - заверил он.

Однако Кирби уточнил, что предостережения российского президента не окажут влияния на решения Белого дома. Он сказал, что США руководствуются собственными расчетами.

Представители США и Великобритании приезжали в Киев, чтобы обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским снятие ограничений на удары западным оружием по объектам в России. Путин на встрече с журналистами в Санкт-Петербурге предупредил, что прямое участие Запада в украинском конфликте изменит его суть и российская сторона примет соответствующие ответные меры.