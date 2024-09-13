13 сентября 2024, 20:56

Белый дом отреагировал на предостережения Путина об ударах по России

РИА «Новости»
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Администрация США приняла во внимание опасения России по поводу возможных ударов вглубь ее территории, но настроена принимать решения по собственному усмотрению. Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал об этом на брифинге, сообщило РИА «Новости».

«Я не говорил, что мы не воспринимаем серьезно угрозы [президента России Владимира] Путина. Мы воспринимаем их серьезно», - заверил он.

Однако Кирби уточнил, что предостережения российского президента не окажут влияния на решения Белого дома. Он сказал, что США руководствуются собственными расчетами.

Представители США и Великобритании приезжали в Киев, чтобы обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским снятие ограничений на удары западным оружием по объектам в России. Путин на встрече с журналистами в Санкт-Петербурге предупредил, что прямое участие Запада в украинском конфликте изменит его суть и российская сторона примет соответствующие ответные меры.

США Международные отношения Россия Владимир Путин
13 сентября 2024, 19:22
Пенсионный возраст увеличат в Китае из-за роста продолжительности жизни
Global Look Press
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Утвержденная комитетом Всекитайского собрания реформа по повышению пенсионного возраста начнется в 2025 году и продлится 15 лет. Причиной такого решения стало увеличение продолжительности жизни, а также сокращение работающего населения, сообщило агентство Bloomberg.

Утвержденный план предусматривает повышение пенсионного возраста для мужчин с 60 до 63 лет. Для женщин рабочих профессий - с 50 до 55 лет, для сотрудниц, не занятых на тяжелых производствах - с 55 до 58 лет.

После 2030 года минимальный срок уплаты взносов для получения пенсии постепенно увеличат с 15 до 20 лет с шагом в шесть месяцев каждый год. При этом те, кто накопит на выплаты по старости раньше срока, смогут прекратить рабочую деятельность за три года до достижения пенсионного возраста.

Если у пенсионера не пропало желание работать не пропало, то с согласия начальника он может продолжить трудовую деятельность, но не более трех лет.

О планах правительства Китая начать повышение пенсионного возраста стало известно еще в 2021 году. По прогнозам, к середине века численность пенсионеров составит 487 миллионов человек или почти 35% от всего населения. Эта ситуация грозит дефицитом рабочей силы.

Пенсионеры Китай
13 сентября 2024, 04:13
В КНДР увеличат производство материалов для ядерного оружия
РИА «Новости»
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Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил расширить производство ядерных материалов для атомного оружия. Об этом сообщило государственное радио «Голос Кореи».

Северокорейский лидер проинспектировал Институт ядерного оружия, ознакомившись с процессом производства боеголовок и ядерных материалов.

«[Ким Чен Ын] наметил важные задачи по перспективному плану для увеличения производства ядерного вещества для атомного оружия», - говорится в сообщении.

Лидер КНДР, в частности, поручил увеличить число центрифуг для обогащения урана. По его словам, необходимо наращивать арсенал, укрепляя базу производства ядерных материалов для атомного оружия.

Ким Чен Ын объяснил это обеспечением национальной безопасности. Он отметил, что потенциальные угрозы со стороны США требуют и дальше расширять и укреплять обороноспособность страны, а также ее способность к превентивному удару.

Кроме того, Ким Чен Ын присутствовал при испытательных пусках из реактивной системы залпового огня (РСЗО) калибра 600 миллиметров нового типа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи ( ЦТАК ).

Ранее писатель Платон Беседин объяснил, почему КНДР - гегемон и единственная страна, реально бросившая вызов Западу.

Ядерное оружие Ким Чен Ын КНДР Оружие
13 сентября 2024, 03:57
После слов Путина британский премьер заявил о нежелании конфликтовать с Россией
Unsplash
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Власти Великобритании не желают конфликтовать с Россией, но считают необходимым помогать Украине. Премьер-министр Кир Стармер заявил об этом по пути в Вашингтон, сообщил РБК.

Он сказал, что обсудит с президентом Джо Байденом стратегию поддержки Украины. Журналисты спросили Стармера, согласен ли он с мнением, что разрешение бить по России британскими ракетами станет актом войны.

«Мы не ищем никакого конфликта с Россией, у нас ни в малейшей степени нет таких намерений. Но они начали этот конфликт, а у Украины есть право на самооборону», - ответил политик.

Президент России Владимир Путин предупредил, что Украина не сможет наносить удары по России без разведданных Запада. Он сказал, что прямое участие зарубежных стран в конфликте изменит суть противостояния, и пригрозил соответствующими ответными действиями.

Великобритания Дипломатия Международные отношения Владимир Путин Кир Стармер
13 сентября 2024, 03:14
В Китае обнаружили поражающий мозг новый смертельный вирус
Unsplash
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Специалисты из Пекинского института микробиологии и эпидемиологии обнаружили новый смертельный вирус, переносимый клещами и поражающий центральную нервную систему человека. Результаты исследования опубликовали в журнале The New England Journal of Medicine.

Новый вирус назвали «вирусом водно-болотных угодий», или сокращенно WELV.

Первый случай заражения зафиксировали у 61-летнего мужчины. Клещ его укусил на прогулке в парке на севере страны. Мужчину госпитализировали с головной болью, лихорадкой и рвотой. Назначенные ему антибиотики не оказали нужного эффекта, что свидетельствовало о вирусной природе инфекции.

После обнаружения нового вируса ученые провели масштабное исследование, собрав и проанализировав около 14,6 тысячи клещей. Выяснилось, что примерно 2% из них содержали генетический материал WELV.

Кроме того, у инфицированных людей, которым провели лабораторные анализы, наблюдались признаки повреждения тканей и нарушения свертываемости крови.

Один из зараженных пациентов даже впал в кому. Из инфицированных людей пока никто не погиб, но эксперименты на лабораторных мышах показали, что вирус может быть смертельно опасен, так как поражает мозг и другие жизненно важные органы.

Ранее в США в штатах Вермонт и Массачусетс ввели комендантский час из-за нового смертельно опасного вируса - восточного энцефалита лошадей.

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