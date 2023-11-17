Белый дом отказался поддерживать независимость Тайваня перед выборами на острове

Позиция США по Тайваню осталась прежней - американское руководство не поддерживает независимость острова. Об этом заявила старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран, сообщил ТАСС.

«Мы снова совершенно четко заявляем, что наша долгосрочная позиция заключается в том, что мы не поддерживаем независимость Тайваня, что важно поддерживать мир, стабильность и статус-кво по обе стороны пролива», - отметила она.

Беран напомнила о скорых выборах на острове и добавила, что Белый дом фокусируется на поддержке принципа «одного Китая». Она также назвала неприемлемой военную активность КНР рядом с островом перед выборами.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин обратился к американскому президенту Джо Байдену с требованием прекратить поставлять оружие на Тайвань. Он указал на значимость отношений между Китаем и США и подчеркнул, что для развития партнерства двух стран придется урегулировать тайваньский вопрос.