Белый дом осудили за вторжение в дела других государств

Он подчеркнул, что Белому дому следует прекратить вмешиваться в дела других государств.

«Нам нужно перестать вторгаться в другие страны и пытаться заставить народы стать похожими на нас», - указал эксперт.

В марте отставной американский военный указал на необходимость решить накопившиеся в США внутренние проблемы. По его мнению, главный враг страны, представляющий для нее серьезную угрозу, находится в Вашингтоне. Экс-советник Пентагона добавил, что из-за недоброжелателей США все больше «затягиваются в болото».

Ранее об острых проблемах в США напомнил журналист Такер Карлсон. Он сообщил о нарастающих проблемах с миграцией и сравнил страну с Римской империей, которая рухнула из-за не лояльных к Риму жителей. По словам репортера, в США приехали как минимум 7,2 миллиона нелегалов.