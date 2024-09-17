Белый дом осудил Маска за слова о покушении на Байдена и Харрис

«Насилие следует исключительно осуждать, никогда не поощрять и не шутить о нем. Данная риторика является безответственной», - говорится в распространенном заявлении Белого дома.

Бейтс добавил, что в Америке нет места политическому насилию.

Ранее Маск в соцсети Х разместил комментарий , в котором удивился, почему никто не пытается убить Байдена или Харрис. Предприниматель высказал свое мнение на фоне повторного покушения на экс-президента Дональда Трампа около гольф-клуба во Флориде.