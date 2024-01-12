Белый дом оправдался за редкие появления Байдена на публике

Журналисты обратили внимание Жан-Пьер, что в последний раз Байдена видели три дня назад. По подсчетам республиканцев, за три последние недели он провел в эфире только два часа.

Представитель Белого дома отметила, что президент продолжает свою работу, регулярно проводя закрытые мероприятия и переговоры со своим вице-президентом Камалой Харрис.

«Президент активен, делает то, что нужно американцам», - заверила Жан-Пьер.

По ее словам, за последние дни Байден провел встречи с командой по нацбезопасности и принял сестру осужденного в России Пола Уилана. В будущем главу Штатов ждет очередная командировка по стране.

Ранее чукотский врач Денис Клосс дал неутешительную оценку состояния здоровья Байдена. По его словам, 81-летний политик имеет ряд возрастных проблем и не может сравниться с российским лидером Владимиром Путиным.