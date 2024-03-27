Белый дом «невероятно оскорбился» из-за вопроса о деменции Байдена

Неудобный вопрос ей задал ведущий радиостанции WBT. Журналист поинтересовался у нее, если ли у Байдена деменция.

«Я даже не могу поверить, что вы задаете мне этот вопрос. Это невероятно оскорбительный вопрос», - высказалась Жан-Пьер.

После этого она начала хвалить президента и рассказывать об его успехах на посту главы Белого дома. Закончив свой монолог, Жан-Пьер пожелала журналисту хорошего дня и бросила трубку. Ведущий радиостанции в ответ рассмеялся.

В феврале профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари в интервью Fox News рассказал, что у Байдена заметны все симптомы прогрессирующей возрастной деменции. Эта болезнь в настоящее время неизлечима. А экс-врач Белого дома Ронни Джексон отметил, что когнитивные проблемы Байдена являются реальной угрозой для США.