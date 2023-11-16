Белый дом не увидел проблем в том, что Байден снова назвал Си Цзиньпина «диктатором»
Администрация президента США Джо Байдена заявила, что личные выпады главы Белого дома в адрес председателя КНР Си Цзиньпина не станут помехой для дальнейшего сотрудничества. Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что лидер Штатов доволен содержанием прошедших переговоров. Его процитировал ТАСС.
Кирби попросили прокомментировать, какие последствия для американо-китайских отношений повлекли слова Байдена о Си Цзиньпине. Президент на пресс-конференции после двусторонних переговоров США и КНР снова назвал Си диктатором.
«Президент после вчерашней встречи чувствует себя очень хорошо - в плане содержания беседы, которая шла четыре часа, а также прогресса, которого мы добились на некоторых очень значимых фронтах», - заявил Кирби.
Кирби отказался комментировать слова Байдена и заявил, что не станет говорить за председателя КНР.
Мнение Белого дома разделяют не все. Госсекретаря США Энтони Блинкена ошеломило скандальное высказывание Байдена о китайском лидере. На видеозаписи с пресс-конференции видно, как он осуждающе качает головой.