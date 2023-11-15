«Не буду опережать продолжающееся расследование произошедшего с трубопроводом „Северный поток - 2“ [и „Северный поток - 1“]. И я, безусловно, не буду рассуждать гипотетически относительно того, в чем могут заключаться результаты этого расследования», - сказал он.

По его словам, американская сторона сейчас сконцентрирована на предоставлении Украине необходимой помощи. Он отметил, что говорит «о критически важных потребностях». При этом США будет сложнее оказывать поддержку украниской стороне без финансирования из федерального бюджета страны.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Америка теперь переключила внимание на конфликт между Израилем и Палестиной, поэтому намерена обвинить Украину во взрывах на трубопроводах «Северный поток». По его словам, НАТО тоже поменял отношение к украинскому главе Владимиру Зеленскому и намерен отказаться от него.