04 января 2025, 07:20

Белый дом не отменит решение о приспущенных флагах на инаугурации

РИА «Новости»
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Администрация президента США Джо Байдена не пересмотрит решение оставить флаги приспущенными во время инаугурации избранного президента страны Дональда Трампа. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Трамп отмечал, что торжественная церемония его инаугурации впервые в истории США может пройти с приспущенными флагами в связи с трауром по случаю смерти бывшего президента Джимми Картера.

«Нет», - ответила Жан-Пьер на вопрос о вероятной отмене этого решения.

В США флаги приспускают в связи с кончиной видных фигур и политических деятелей, в случае смерти президентов - всегда. Картер умер 30 декабря 2024 года, он был 39-м главой государства и старейшим из последних бывших президентов.

Инаугурация Трампа состоится 20 января , он станет 47-м президентом в истории США. Ранее Трамп обещал отменить многие решение администрации Байдена.

США Дональд Трамп Джо Байден
04 января 2025, 08:28
Стрельба произошла на северо-востоке Вашингтона
РИА «Новости»
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В результате стрельбы на северо-востоке Вашингтона пострадали пять человек. Об этом сообщило управление местной полиции в социальной сети X.

В ведомстве отметили, что на месте стрельбы нашли женщину и мужчину, их доставили в больницу в сознании.

«Позднее в больницу прибыли еще трое мужчин с ранениями. На месте преступления находятся детективы и ведут расследование», - заявили в полицейском управлении Вашингтона.

По предварительным данным, стрельба возникла между знакомыми людьми по причине личного спора. Информация уточняется.

Два дня назад произошла стрельба на частной вечеринке в клубе «Амазура» в Нью-Йорке, тогда пострадали более 10 человек.

Также 1 января ранее водитель грузового автомобиля въехал в толпу празднующих Новый год на Бурбон-стрит в Новом Орлеане. Погибли 15 человек , пострадали еще 25.

США Стрельба Вашингтон
04 января 2025, 04:55
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в аэропорту вылета
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Вылетевший из Египта в Екатеринбург самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщило РИА «Новости».

Египет Самолеты Екатеринбург
04 января 2025, 04:22
Китай стал давить на Россию из-за риска ядерной войны
РИА «Новости»
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Китай начал давить на Россию, призывая завершить специальную военную операцию на Украине, так как опасается расширения конфликта до планетарного масштаба с неизбежной ядерной эскалацией. Об этом в интервью Ura.ru рассказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Суслов.

По его словам, российское руководство протестировало новейшую баллистическую ракету «Орешник», чтобы продемонстрировать странам Запада возможность нанести удар по любой точке в Европе, в том числе по Берлину и Лондону. Так Россия показала, что не заинтересована в войне планетарного масштаба.

«Если США после прихода к власти Дональда Трампа пойдут на еще большую эскалацию, риски перетекания украинского конфликта в полномасштабную Третью мировую возрастут, причем с неизбежной ядерной эскалацией. И это неизбежно ударит по Китаю и обрушит мировую экономику», - убежден Суслов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон тревожит возможность использования Россией ядерного оружия , но он надеется, что Китай сыграет роль сдерживающего фактора в этой ситуации.

Ядерное оружие США Вашингтон Россия Оружие Китай
04 января 2025, 02:33
США предрекли жуткие катаклизмы в 2025 году
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В 2025 году США угрожают 30-метровое цунами и девятибалльное землетрясение. К такому выводу пришли ученые американского Колумбийского университета, сообщило изданиеDaily Mail.

В 2025 году США угрожают 30-метровое цунами и девятибалльное землетрясение. К такому выводу пришли ученые американского Колумбийского университета, сообщило издание Daily Mail.

В ходе исследований специалисты выделили несколько опасных сегментов разлома вдоль побережья от Южной Канады до северной Калифорнии. Они подчеркнули, что произойдет сильнейшее землетрясение, которое вызовет цунами высотой до 30 метров.

В статье также напомнили о скоплении магмы под Йеллоустонским супервулканом. Ученые выяснили, что горная порода движется в недостаточно изученную сторону парка. Кроме того, признаки активности начал подавать водный вулкан рядом со штатом Орегон.

Ранее международные эксперты заявили, что Соединенные Штаты столкнутся с более сильными бурями, чем ураган «Хелен».

Сильный шторм обрушится на восточное побережье страны до конца столетия. Это приведет к гибели более 40 тысяч человек.

США Ураган Землетрясения Шторм Ученые Калифорния

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