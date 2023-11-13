13 ноября 2023, 08:06

Белый дом назвал «рецептом для хаоса» предложение по предотвращению шатдауна

Unsplash
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План продолжения финансирования работы федерального правительства США может привести к шатдауну — приостановке его работы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщил ТАСС.

План продолжения финансирования работы федерального правительства США может привести к шатдауну - приостановке его работы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщил ТАСС.

«Это предложение является рецептом для еще большего хаоса со стороны республиканцев и [ведет к] очередным шатдаунам, точка», - отметила она.

Пресс-секретарь назвала проект несерьезным и добавила, что его раскритиковали обе партии. Предложение спикера Палаты представителей конгресса Майка Джонсона может поставить под угрозу национальную безопасность, а также вынудит военных работать без оплаты, указала Жан-Пьер.

По ее словам, республиканцам необходимо прекратить враждовать между собой и начать работать «в двухпартийном формате для предотвращения шатдауна».

Ранее спикер Палаты представителей конгресса США Майк Джонсон предложил план по предотвращению шатдауна. Законопроект включает в себя двухэтапное финансирование правительственных программ, но ни в одной его из частей не предусмотрена поддержка Израиля или Украины.

США Конгресс США Экономика
13 ноября 2023, 07:54
Американские санкции против «Арктик СПГ — 2» спровоцируют сбой на энергорынке
РИА «Новости»
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Санкции США против российского проекта «Арктик СПГ — 2» призваны отрезать Европу от отечественного газа. Это чревато сбоем на мировых энергетических рынках, заявила газета The Financial Times.

Собеседники издания пришли к выводу, что Белый дом стремится помешать России стать крупным экспортером сжиженного природного газа. По этой причине он наложил санкции на проект «Арктик СПГ - 2» , несмотря на потенциальные проблемы.

Специалист юридической фирмы Mishcon de Reya Шайстах Ахта предупредил, что рестрикции США закроют западным покупателям доступ к производимому проектом газу. Европа уже столкнулась с энергетическим кризисом в 2022 году, когда перестала получать топливо по газопроводам. Он заявил, что новые ограничения приведут к потрясениям на мировых энергетических рынках и усугубят проблему.

Представитель консалтинговой фирмы Energy Aspects спрогнозировал, что весь глобальный рынок сузится. Эксперт по СПГ компании Rystad Energy Каушал Рамеша допустил, что некоторые инвесторы запросят сделать временное исключение из санкций. Специалист Колумбийского университета Анн-Софи Корбо заявила, что если «Арктик СПГ - 2» не начнет экспортировать газ в 2024 году, то проблемы сохранятся еще очень долгое время.

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт объявил, что цель Белого дома - задушить проект «Арктик СПГ - 2». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал серьезно отнестись к таким заявлениям после атаки на «Северные потоки».

Санкции США против российского проекта «Арктик СПГ - 2» призваны отрезать Европу от отечественного газа. Это чревато сбоем на мировых энергетических рынках, заявила газета The Financial Times.

США Газ Санкции Экономика
13 ноября 2023, 07:51
«Без большого риска». Назван простой способ для России проверить НАТО на прочность
РИА «Новости»
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Если воплотится план бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о принятии Украины в состав НАТО без утраченных территорий, России будет легко проверить альянс на прочность. Об этом написал обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Питер Штурм.

«Президенту Путину стоило бы только позволить своим войскам продвинуться на несколько метров на отдаленном участке фронта и таким образом проверить НАТО на прочность без большого риска», - заметил аналитик.

Он напомнил, что Североатлантический альянс обещает защищать каждый дюйм своей территории, и в таком случае ему фактически придется прямо вступить в конфликт. Помимо этого, Штурм указал на то, что возможное присоединение Украины к альянсу без восточных областей будет означать признание этих территорий за Россией.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал предложение Расмуссена «удивительным» и подчеркнул, что стране требуются не подобные инициативы, а значительная военно-технологическая помощь.

НАТО Владимир Путин Украина
13 ноября 2023, 07:45
Морские перевозки в Россию подешевели
Unsplash
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Морские перевозки контейнеров на российских направлениях стали дешевле из-за насыщения предложения. Об этом сообщил «Коммерсант».

Главной причиной снижения цен на международном рынке стал низкий спрос и рост емкостей. На российских направлениях ставки фрахта уменьшились и-за насыщения предложения - российские, азиатские и ближневосточные судоходные компании заменили лидеров. По информации издания, на падение цент также повлияла конкуренция между гаванями.

С лета 2023 года ставки снизились более чем на 60%, особенно заметно падение на азиатских маршрутах. Эксперты предположили, что «эпоха низких цен» продлится еще около года.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что в будущем на востоке Африки может появиться транспортный хаб для российских судов. Проект рассматривают как часть коридора Север - Юг, благодаря которому Россия планирует привлечь транзит грузопотоков через вою территорию из стран Персидского залива, Индии и Ирана в Европу.

Россия Экономика
13 ноября 2023, 07:20
Скандально известный сенатор Скотт отказался от участия в борьбе за пост президента США
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Сенатор-республиканец Тим Скотт, который выступал с антироссийскими заявлениями, отказался от дальнейшего участия в президентской гонке в США. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

«Сегодня я люблю Америку больше, чем это было 22 мая (когда Скотт включился в президентскую гонку - прим. ред.). Но когда я вернусь в [штат] Айова, то не в качестве кандидата в президенты», - заявил Скотт.

Свое решение он объяснил тем, что избиратели указали ему на несвоевременность участия в выборах. Сенатор предположил, что поборется за пост президента страны в будущем. Он также отметил, что не будет поддерживать еще одного кандидата в гонке за выдвижение от республиканцев.

В ходе предвыборных дебатов Скотт заявлял, что государство должно «уничтожить» ВС России, чтобы не посылать американских военных в Европу.

Ранее сенатор выразил уверенность, что обойдет в предвыборной гонке экс-президента США Дональда Трампа. Он назвал своим главным соперником нынешнего американского лидера Джо Байдена.

США Выборы президента США

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