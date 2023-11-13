Белый дом назвал «рецептом для хаоса» предложение по предотвращению шатдауна

План продолжения финансирования работы федерального правительства США может привести к шатдауну - приостановке его работы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщил ТАСС.

«Это предложение является рецептом для еще большего хаоса со стороны республиканцев и [ведет к] очередным шатдаунам, точка», - отметила она.

Пресс-секретарь назвала проект несерьезным и добавила, что его раскритиковали обе партии. Предложение спикера Палаты представителей конгресса Майка Джонсона может поставить под угрозу национальную безопасность, а также вынудит военных работать без оплаты, указала Жан-Пьер.

По ее словам, республиканцам необходимо прекратить враждовать между собой и начать работать «в двухпартийном формате для предотвращения шатдауна».

Ранее спикер Палаты представителей конгресса США Майк Джонсон предложил план по предотвращению шатдауна. Законопроект включает в себя двухэтапное финансирование правительственных программ, но ни в одной его из частей не предусмотрена поддержка Израиля или Украины.