23 февраля 2024, 08:45

Белый дом назвал премьера Нидерландов «прекрасным генсеком НАТО»

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Премьер Нидерландов Марк Рютте станет отличным генеральным секретарем НАТО. Об этом на брифинге заявил представитель Белого дома Джон Кирби, сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что США поддержали кандидатуру Рютте на должность генсека НАТО и проинформировали об этом союзников по альянсу.

«Соединенные Штаты ясно дали понять нашим союзникам по НАТО, что мы считаем, что мистер Рютте будет прекрасным генеральным секретарем НАТО», - подчеркнул Кирби.

Ранее стало известно, что на пост генерального секретаря Североатлантического альянса будет выдвигаться глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По информации Die Welt , против этого выступил канцлер Германии Олаф Шольц. В издании отметили, что кандидатуру фон дер Ляйен выдвигал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Позицию Шольца поддержали и некоторые западные политологи. Например, возможное назначение главы ЕК на пост генсека НАТО раскритиковал венгерский эксперт Георг Шпетле. Он объяснил, что проукраинская позиция фон дер Ляйен принесет много вреда при высокой должности в альянсе.

США Белый дом в США НАТО Нидерланды
23 февраля 2024, 08:05
МВФ предостерег Запад от конфискации российских активов
РИА «Новости»
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Конфискация странами Запада замороженных активов России может обернуться большими проблемами для всей международной валютной системы. Об этом заявила РИА «Новости» директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак.

Она напомнила, что после изъятия российских активов могут последовать судебные разбирательства и различные меры реагирования.

«Риски включают возможность судебного разбирательства, ответные меры и угрозы для международной валютной системы», - отметила Козак.

Представитель МВФ также призвала Запад не предпринимать никаких действий без «достаточных юридических основ».

Ранее западные эксперты в области юриспруденции назвали конфискацию активов России законной и непротиворечащей международному праву. В группу вошли специалисты из Бельгии, Японии, Великобритании, Франции, Германии и других стран. Они пришли к выводу, что Запад может арестовать 260 миллиардов евро в виде ценных бумаг и наличных денег.

Россия Запад Экономика
23 февраля 2024, 07:41
Более 500 позиций войдут в новый санкционный список США против России
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В новый список санкций против России, который Соединенные Штаты планируют обнародовать 23 февраля, войдут более 500 позиций. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на замминистра финансов США Уолли Адейемо.

«Мы введем сотни санкций», - констатировал он.

По словам Адейемо, ограничения будут направлены против военно-промышленного комплекса России и компаний в других странах, облегчающих ей доступ к товарам, необходимым для производства оружия. Кроме того, санкции призваны «замедлить доступ России к доходам, необходимым ей для поддержки экономики».

Ранее заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд предупредила, что новые антироссийские санкции будут «разрушительными», их будут «сотни и сотни» и они, предположительно, «закроют бреши» в санкционном режиме. Нуланд добавила, что в дальнейшем Соединенные Штаты собираются ввести и другие ограничения в связи со смертью Алексея Навального.

США Санкции Россия
23 февраля 2024, 05:16
США напрямую обсуждали с Россией вопрос ядерного оружия в космосе — СМИ
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Соединенные Штаты предупредили Россию о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе. Об этом написало издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

Источники газеты сообщили, что в переговорах участвовали советник американского президента Джейк Салливан и его коллега из России Юрий Ушаков. Салливан подтвердил факт взаимодействия с Россией по вопросам противоспутникового потенциала, но отказался сообщить подробности.

Другой информатор сообщил, что на прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс обратился к главе СВР России Сергею Нарышкину.

США обвинили Россию в желании вывести в космос ядерное оружие. Американские СМИ утверждают, что это произойдет уже в 2024 году.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал эти слухи на встрече с президентом Владимиром Путиным. Он напомнил, что российская сторона всегда была категорически против размещения ядерного оружия в космосе.

Ядерное оружие США Россия Переговоры Оружие Космос
23 февраля 2024, 03:42
Пашинян обвинил Россию в призывах к перевороту в Армении
РИА «Новости»
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Российские чиновники призывали население Армении свергнуть власть. С такими обвинениями в эфире телеканала France 24 выступил премьер-министр республики Никол Пашинян.

По словам армянского премьера, осенью 2023 года высокопоставленные российские чиновники «открыто призывали население Армении восставать и свергать власть». Пашинян при этом не озвучил ни одной фамилии.

В интервью телеканалу премьер пожаловался, что в последние шесть лет наблюдает в российских СМИ «антиармянскую пропаганду».

В беседе с France 24 Пашинян заявил, что Армения заморозила участие в ОДКБ, так как условия договора о коллективной безопасности не были выполнены.

Армения Россия Чиновники

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