Белый дом начал готовить Байдена к переговорам с Си Цзиньпином

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Саммит пройдет в Сан-Франциско штата Калифорния, там же состоится встреча первых лиц. По словам одного из высокопоставленных чиновников Белого дома, точных договоренностей пока не достигли, но подготовку уже начали.

«Это довольно твердо. <…> Мы начинаем процесс», - сказал другой.

Пройдут переговоры или нет, станет известно после визита министра иностранных дел Китая Ван И в ближайшие недели.

Последняя встреча Джо Байдена с Си Цзиньпином прошла на Бали в ноябре 2022 года, где состоялся саммит G20. Оба лидера выступили за налаживание американо-китайских отношений, но в феврале 2023 года военные США сбили аэростат КНР , и усилия оказались напрасными.

В последние месяцы пытаясь возобновить связи Китай посетили четыре высокопоставленных американских чиновника, а советник по нацбезопасности Джейк Салливан провел двухдневные переговоры с Ваном И на Мальте. В Белом доме эту встречу назвали содержательной и откровенной.