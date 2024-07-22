22 июля 2024, 23:56

Белый дом на фоне слухов о смерти Байдена заявил, что он проводит онлайн-встречи

РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден провел в понедельник ряд встреч с чиновниками, отвечающими за безопасность. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Байден заслушал брифинг по теме внутренней безопасности от Лиз Шервуд-Рэндал, помощника президента и советника по внутренней безопасности», - заявили в правительстве США.

Также Байден заслушал брифинг советника Джейка Салливана на тему национальной безопасности. Все мероприятия проходили дистанционно.

Ранее глава Штатов заразился коронавирусом, поэтому перестал выходить на публику. По официальным данным, он не выходит из резиденции в штате Делавэр в целях безопасности.

Ведущий канала Fox News Брет Байер потребовал от правительства доказать, что Байден не умер. По его словам, он резко пропал и не появляется перед камерами.

США Белый дом в США Чиновники Джо Байден
22 июля 2024, 21:38
США уличили в попытках разыграть карту Армении против России
Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства
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США планируют развернуть южный фронт против России, используя для этого Армению. Об этом написало турецкое издание Cumhuriyet.

Соединенные Штаты и ранее предпринимали попытки навести смуту у южных границ России через Грузию, но им это не удалось.

«Теперь США пытаются разыграть карту Армении», - написал турецкий обозреватель.

Он напомнил, что главу МИД Армении Арарата Мирзояна пригласили на мероприятия саммита НАТО, а в Госдепе США сообщили, что начался «новый стратегический этап» в отношениях между Штатами и Арменией.

Заместитель главы Госдепа по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея сообщила об укреплении отношений между странами на своей странице в соцсети.

США Армения Госдеп США Отношения Россия
22 июля 2024, 21:19
Журналисты потребовали доказать, что Байден жив
РИА «Новости»
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Ведущий канала Fox News Брет Байер потребовал привести доказательства того, что американский президент Джо Байден жив. Об этом он заявил в прямом эфире после появления письма, в котором действующий глава Белого дома отказался участвовать в президентской гонке.

«Не было обращения на камеру из Делавэра, не говоря уже о заявлении в Овальном кабинете», - объяснил он свое предположение о смерти президента.

Ранее стало известно, что бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сыграла главную роль в решении Байдена отказаться от участия в предстоящих выборах. Политик никогда публично не призывала его выйти из гонки, однако вне камер Пелоси беседовала с донорами Демпартии и конгрессменами, чтобы повлиять на их точку зрения.

США Выборы президента США Джо Байден
22 июля 2024, 20:24
«Завидовали и боялись». Стало известно, почему Запад ненавидит Россию
РИА «Новости»
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Западные страны всегда боялись могущества России и завидовали ее бесконечным ресурсам, поэтому и мечтали уничтожить ее. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

По мнению Боуза, Запад веками мечтает «разорвать Россию на части» и «подчинить ее» себе.

«Украина стала просто еще одним коридором, чтобы попытаться сделать это вновь. И эта попытка снова провалилась», - заявил он.

Президент Сербии Александр Вучич заявил , что Запад готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией, причем «намного быстрее, чем многие хотят видеть».

Его польский коллега Анджей Дуда ранее заявлял , что победа России на Украине может привести к полномасштабному боестолкновению с НАТО. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подавление России и нанесение ей стратегического поражения одной из целей НАТО.

Россия Запад
22 июля 2024, 19:04
Маск назвал дату начала массового производства человекоподобных роботов
Unsplash
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Американская компания Tesla планирует в 2026 году запустить массовое производство человекоподобных роботов. Об этом заявил основатель корпорации Илон Маск в соцсети X.

По его словам, уже в 2025 году Tesla начнет производить человекоподобных роботов для внутреннего пользования. По его словам, компания сначала выпустит небольшое число «андроидов» для себя, а затем уже переключится на массовое производство.

Маск разместил анонс в ответ на прогноз бывшего сотрудника OpenAI Дэниела Кокотайло о развитии искусственного интеллекта. В посте исследователь рассказал о возможном внедрении «роботов с физическими способностями, схожими с человеческими».

Ранее один из роботов-госслужащих в Южной Корее свел счеты с жизнью из-за слишком большой нагрузки. Аппарат работал в городском совете Гуми и разносил по зданию документы. По словам очевидцев, робот кружился на одном месте, а затем сломался.

США Роботы Tesla Илон Маск

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