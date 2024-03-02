Белый дом извинился перед властями Ирака за удар по его территории

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Дипломат обратил внимание, что Вашингтон заранее не предупреждал о планируемых ударах.

«Официальный представитель в США принес извинения в связи с этой ситуацией», - отметил Хусейн.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациями Джон Кирби извинился перед властями Ирака. Он назвал ошибкой тот факт, что Багдад не уведомили об атаке.

США 3 февраля поразили более 80 целей, принадлежащих КСИР и связанным с ним формированиям в Ираке и Сирии. Таким образом они отреагировали на удар по американской базе в Иордании.

Также Центральное командование Пентагона заявило о ликвидации на иракской территории командира «Катаиб Хезболлах».

В военном ведомстве добавили, что удар был односторонним.