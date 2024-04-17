17 апреля 2024, 04:23

Белый дом анонсировал введение новых санкций против Ирана

Unsplash
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Соединенные Штаты в ближайшее время намерены ввести против Ирана новые санкции. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, его сообщение опубликовали на сайте Белого дома.

«В ближайшие дни США введут новые санкции против Ирана, включая его ракетную и беспилотную программы, а также… структуры, оказывающие поддержку Корпусу стражей исламской революции и Министерству обороны Ирана», - говорится в заявлении.

Салливан выразил уверенность, что союзники и партнеры США последуют примеру Белого дома и введут против Ирана свои санкции.

Ранее о санкциях против Ирана объявила министр финансов США Джанет Йеллен. Она заявила, что не станет заранее рассказывать, о каких ограничениях идет речь.

США Белый дом в США Санкции Иран
17 апреля 2024, 03:39
Дуров обвинил Цукерберга в попытке скопировать его идеи
Global Look Press
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Создатель Telegram Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что более 10 лет назад миллиардер Марк Цукерберг пытался скопировать его идеи. Карлсон опубликовал интервью на своем сайте.

С Цукербергом Дуров встретился более 10 лет назад. Дуров назвал эту встречу интересной. Основатель Telegram рассказал бизнесмену и его коллегам о своем приложении и платформе.

«В итоге они попытались скопировать не то, что мы сделали, а то, как я им сказал, мы делаем. Это было забавно», - отметил Дуров.

Дуров дал интервью впервые с 2016 года. Оно длилось более часа. Бизнесмен заявил, что согласился на беседу , так как обязан общаться с журналистами как лидер политически нейтральной платформы.

Telegram Интервью Марк Цукерберг Павел Дуров Такер Карлсон
17 апреля 2024, 03:28
Израиль подготовил ответ на атаку Ирана
Unsplash
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Руководство ЦАХАЛ наметило план ответных действий на ракетную атаку со стороны Ирана по территории страны. Об этом сообщила газета Jerusalem Post.

По данным ее источников, израильские военные назначили цели для ударов. Однако время их нанесения пока не определили.

«Поскольку сроки все еще могут поменяться, а также в связи со всеми необходимыми сложными приготовлениями, текущее решение может измениться», - подчеркнули собеседники газеты.

Деструктивные действия США, ООН и стран Запада вынудили Иран атаковать Израиль. Такое заявление сделал иранский президент Ибрахим Раиси в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Иран готов еще более решительно и масштабно реагировать на любые выпады против интересов страны.

Израиль Военные Иран
17 апреля 2024, 01:39
Журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с Павлом Дуровым
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карсону. Их диалог обозреватель опубликовал на своем YouTube-канале.

Запись длится почти час. Видеоинтервью стало первым для Дурова с 2016 года. В беседе с журналистом предприниматель рассказал о давлении, которое американское правительство оказывало на него.

Как заявил сам Дуров, он согласился на интервью, потому что обязан общаться с журналистами, так как является лидером политически нейтральной платформы. Он предпочитает оставаться честным со своей аудиторией. Предприниматель отметил, что очень редко соглашался на интервью в видеоформате.

В феврале этого года Карлсон взял интервью у российского лидера Владимира Путина. Как отмечал глава государства, обозреватель вел беседу четко по плану. Президент удивился, что журналист оказался очень терпеливым и выслушал его долгие монологи.

Интервью Павел Дуров Такер Карлсон
17 апреля 2024, 01:10
В МАГАТЭ заявили об отсутствии возможностей и мандата определять, кто атакует ЗАЭС
РИА «Новости»
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Организация Объединенных Наций не имеет криминалистических возможностей и мандатов, чтобы установить, кто именно атакует Запорожскую атомную электростанцию. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, его слова передало РИА «Новости».

«У нас нет криминалистических возможностей, чтобы сообщать об этих ударах. Нет их и у МАГАТЭ. У нас нет и мандата на расследования», - сказал он, отвечая на вопрос, считает ли генсек организации, что им следует знать, кто несет ответственность за атаки по ЗАЭС.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что международное агентство по атомной энергии не будет скрывать виновников Запорожской АЭС. При этом у миссии нет неопровержимых доказательств чьей-либо причастности.

Гросси отметил, что в случае с Запорожской АЭС не получится определить источник ударов. Возможность установить виновного зависит от обстоятельств.

ООН АЭС Запорожская АЭС МАГАТЭ

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