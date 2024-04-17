Белый дом анонсировал введение новых санкций против Ирана

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«В ближайшие дни США введут новые санкции против Ирана, включая его ракетную и беспилотную программы, а также… структуры, оказывающие поддержку Корпусу стражей исламской революции и Министерству обороны Ирана», - говорится в заявлении.

Салливан выразил уверенность, что союзники и партнеры США последуют примеру Белого дома и введут против Ирана свои санкции.

Ранее о санкциях против Ирана объявила министр финансов США Джанет Йеллен. Она заявила, что не станет заранее рассказывать, о каких ограничениях идет речь.