Белоусов прилетел в КНДР. У трапа самолета министра встретил генерал Но Гван Чхоль

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Вооруженные силы Сирии начали контрнаступление против боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб, сообщил телеканал Al-Mayadeen. С юго-востока Идлиба радикалов уже удалось вытеснить.

Основные боевые действия продолжаются в этом же регионе. Армия Сирии освободила город Эль-Бакум. По заявлению собственного корреспондента телеканала, террористы понесли тяжелые потери.

Военная авиация Сирии уничтожила линии снабжения, склады и укрепленные горные штабы вооруженных группировок. Удары наносились на западе Аллепо, а также на юге и востоке Идлиба.

Ранее сообщалось, что в Сирии за сутки уничтожили около 400 боевиков. Ликвидация террористов проходила при участии ВКС России.