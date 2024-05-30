Белоусов прибыл в Алма-Ату
Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Алма-Ату. Там он примет участие в заседании совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«В ходе мероприятия состоится обмен мнениями о вызовах и угрозах военной безопасности в зоне ответственности организации», - передали в оборонном ведомстве.
Белоусов также проведет несколько встреч с главами военных ведомств стран-участниц ОДКБ.
Ранее Белоусов посетил Минск, где провел рабочие переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Они обсудили актуальные вопросы обеспечения безопасности государств и двустороннее военно-техническое сотрудничество.
Назначить на должность министра обороны Андрея Белоусова предложил президент Владимир Путин. Выдвижение на пост бывшего вице-премьера обеспокоило страны коллективного Запада.