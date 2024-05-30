30 мая 2024, 16:09

Белоусов прибыл в Алма-Ату

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Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Алма-Ату. Там он примет участие в заседании совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В ходе мероприятия состоится обмен мнениями о вызовах и угрозах военной безопасности в зоне ответственности организации», - передали в оборонном ведомстве.

Белоусов также проведет несколько встреч с главами военных ведомств стран-участниц ОДКБ.

Ранее Белоусов посетил Минск, где провел рабочие переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Они обсудили актуальные вопросы обеспечения безопасности государств и двустороннее военно-техническое сотрудничество.

Назначить на должность министра обороны Андрея Белоусова предложил президент Владимир Путин. Выдвижение на пост бывшего вице-премьера обеспокоило страны коллективного Запада.

Военные Международные отношения Россия ОДКБ Андрей Белоусов
30 мая 2024, 14:08
Молдавия продолжила душить СМИ. Лицензии отобрали у телекомпаний, давших слово оппозиции
РИА «Новости»
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Молдавские власти отозвали лицензии у трех телекомпаний, предоставлявших слово оппозиции. Об этом правительство республики сообщило на своем сайте.

«Три компании аудиовизуальной сферы остались без разрешительных документов на вещание из-за финансирования из сомнительных источников», - уточнили в пресс-службе.

Речь идет о ООО «Телесистем ТВ», ООО «Телестар Медиа» и ООО Archidoc Group. Компании нарушили определенные требования, отметили в кабмине.

Ранее Европейский союз согласовал запрет вещательной деятельности отечественных СМИ: РИА «Новости», «Известий» и «Российской газеты». Официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала ответ на такие действия.

Запреты Молдавия Оппозиция
30 мая 2024, 13:11
Власти Эстонии разрешили конфискацию активов России
РИА «Новости»
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В Эстонии одобрили закон, который позволит направить замороженные активы России на помощь Украине. Президент страны Алар Карис утвердил документ, сообщил ERR.

Глава государства одобрил поправки в закон о международных санкциях и другие связанные с ним акты, которые разрешат изымать замороженные активы россиян в пользу Украины. Карис признал, что выбранный метод - новаторский, и юристы смогут его оспорить.

«Хотя выбранный метод компенсации является новаторским, его цель - защитить запрет агрессии как основную норму международного права», - сказал он.

Рийгикогу принял закон в середине мая. Карис заявил, что по нему изъятию подлежат активы людей и юрлиц, чью связь с совершением «противоправных деяний» смогут доказать. Он отдельно отметил, что экспроприировать имущество недостаточно, так как оно могло попасть под заморозку международными санкциями.

По информации издания, закон вызвал споры в Эстонии. Юристы заявляли, что он противоречит конституции, и после одобрения президентом министр юстиции оспорит его.

Представитель МИД России Мария Захарова предупреждала Эстонию об ответных мерах на изъятие активов. Она заявила, что принятый закон нарушит принцип незыблемости частной собственности.

Санкции Россия Эстония Экономика
30 мая 2024, 12:33
Крупнейшая за 10 лет забастовка фармацевтов началась во Франции
Global Look Press
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От 75% до 90% аптек во Франции закрылись из-за всеобщей забастовки фармацевтов. Об этом сообщила радиостанция Franceinfo.

Предупреждение о протестах властям направили Федерация фармацевтов (FSPF) и Союз профсоюзов фармацевтов (USPO). От 15 до 18 тысяч из 20,5 тысячи аптек во Франции не будут работать до 30 мая.

Около 80% магазинов останутся закрытыми в Бретани, 90% - на Корсике. Все аптеки прекратят работать в Ницце и Авиньоне. По данным СМИ, это самая масштабная забастовка фармацевтов за последние 10 лет. Протестующие требуют от властей плана по борьбе с недостатком лекарств и повышения зарплат.

Весной 2024 года демарш против властей устроили рабочие в Финляндии. Почти во всех портах страны 11 марта прекратились грузоперевозки.

Лекарства Франция Аптеки Забастовки
30 мая 2024, 11:30
Жителей Швеции попытались запугать «российской угрозой»
Unsplash
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Главнокомандующий вооруженных сил Швеции пытается испугать граждан своей страны, внушая им, что Россия якобы хочет напасть на остров Готланд. Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки.

«Главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден убеждает шведов в том, что Россия „положила глаз“ на остров Готланд, который является „ключом к установлению контроля над Балтийским морем“», - указали в ведомстве.

В пресс-бюро добавили, что похожую стратегию использует президент Финляндии Александр Стубб, который объявил об «экзистенциальной угрозе», исходящей от России, и призвал «проложить путь к миру через поле битвы». В СВР отметили, что финские и шведские власти просто повторяют русофобские высказывания, которые им навязали США.

Ранее Швеция вошла в тройку стран, которые чаще всего отказывают россиянам в выдаче шенгенских виз. Она решила не оформлять пропускные документы 29,6% обратившихся российских граждан. Также в перечень вошли Мальта и Эстония.

США Финляндия Швеция Россия

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