Белорусы украли оружие в Германии, спрятав в тайнике с собачьими экскрементами

«Это очень опасное оружие. Из него могли бы убить людей на большом расстоянии. Если бы мы его не изъяли, оно, скорее всего, попало бы в руки других преступников», - заявил следователь Хельго Мартенс.

Место схрона нашли благодаря привлечению собаки-ищейки из федеральной полиции и беспилотнику. Воры вернулись к тайнику через несколько недель, тогда их и задержали. Сейчас они под стражей, но на допросе хранят молчание.

По его словам, правоохранители сейчас проверяют связь подозреваемых, которые пытались сбыть оружие через даркнет, с российско-евразийской организованной преступностью.

Украденные винтовки были произведены в Китае. Оружие прибыло в порт Гамбурга, а затем было выгружено в контейнере на товарный поезд, следовавший в Баварию. Злоумышленники могли проникнуть в вагон с винтовками на станции в Машене Нижней Саксонии, когда поезд остался без охраны. По данным издания, белорусы прибыли в страну специально, чтобы украсть оружие.

Ранее в Германии в аварию попали малолетние дети английского футболиста Гарри Кейна.