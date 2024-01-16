Белорусскую порноактрису задержали в Польше по подозрению в шпионаже

Остапенко арестовали в городе Лодзи после того, как она, будучи в нетрезвом состоянии, рассказала друзьям, что была информатором белорусского КГБ. Последние сообщили об этом польским спецслужбам.

Девушка родом из города Барановичи, имеет диплом ветеринарного врача, но по специальности не работала. Остапенко зарабатывала на жизнь, снимаясь в порнофильмах под псевдонимом Рита Мартин, вела страничку на платформе OnlyFans и подрабатывала эскортом.

Порномодель также интересовалась политикой. С 2018 года она сотрудничала с оппозиционными партиями и политическими организациями. В Польшу она приехала в прошлом году, где также пыталась наладить контакты с оппозиционерами. Ей были интересны белорусские добровольцы на Украине и люди, им помогающие.

Польские спецслужбы якобы обнаружили в ее смартфоне доказательства работы на КГБ Белоруссии с 2017 года. Остапенко предъявили обвинение в шпионаже, ей грозит от пяти до 30 лет лишения свободы.

Ранее эстонские спецслужбы задержали работавшего в Тартуском университете российского профессора Вячеслава Морозова. Полиция безопасности республики заподозрила ученого в ведении и поддержке разведывательной деятельности, угрожающей безопасности страны.