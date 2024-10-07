07 октября 2024, 22:04

Белорусским силовикам разрешили сбивать беспилотники всеми способами

Pixabay
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К борьбе с незаконно проникающими на территорию Белоруссии беспилотниками подключили сотрудников всех силовых структур республики, а не только военных. Они получили право использовать против дронов физическую силу, специальные средства и оружие. Новый указ подписал лидер страны Александр Лукашенко. Документ опубликовали на его официальном сайте.

Новый указ внес поправки в документ от 2019 года «О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов». Теперь в него включили беспилотные воздушные суда, транспортные средства, катера, подводные беспилотники и наземные аппараты, которые управляются дистанционным способом или действуют в автоматическом режиме.

Кроме того, право на использование оружия и специальных средств получили и сотрудники Следственного комитета республики, комитета государственных экспертиз, органов финансовых расследований и государственного контроля, а также госинспекции охраны животного и растительного мира, МЧС и таможенники.

В конце сентября белорусские пограничники принудительно посадили неизвестный беспилотник, летавший в 100 метрах от границы с Литвой. По данному факту следователи возбудили административное дело и начали проверку.

До этого два беспилотника заметили рядом с летевшим вертолетом президента Белоруссии Александра Лукашенко во время его рабочей поездки в Пинский район республики. Комментируя случившееся глава государства заявил, что вопрос с безопасностью воздушного судна - это прерогатива службы безопасности, но прямая атака его вертолета станет поводом для объявлению войны.

Белоруссия Беспилотники Военные Александр Лукашенко Оружие
07 октября 2024, 20:21
Рыбаки нашли туристку в желудке акулы в Индонезии
Unsplash
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Туристка из США отправилась с друзьями в дайвинг-тур в Индонезию. Во время погружения женщина погибла в пасти акулы, сообщила газета The Sun.

По данным издания, 68-летняя американка ныряла возле острова Реонг. Во время дайвинга ее унесло сильным течением. У гида не получилось вытащить туристку из воды на лодку.

Спасатели искали женщину восемь дней, потом операцию пришлось остановить из-за опасных погодных условий. Вскоре рыбак нашел в желудке пойманной им акулы человеческие останки. На трупе был черный гидрокостюм, поэтому местные чиновники решили, что его носила пропавшая дайверша.

Ранее акула напала на российского туриста , который плавал в водах мальдивского атолла Нуну. Подводный хищник укусил мужчину за ногу, теперь ему предстоит пройти длительную реабилитацию.

В конце прошлого года жертвой нападения акулы стала 26-летняя женщина.

Она успела посадить на надувную лодку своего пятилетнего сына, но сама забраться не успела.

США Спасатели Женщины Индонезия Акулы
07 октября 2024, 18:57
«Хезболла» отчиталась о ракетном ударе по северу Израиля
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Отряды шиитской организации «Хезболла» использовали баллистические ракеты для ударов по военным объектам, расположенным в северной части израильского города Хайфа. Об этом со ссылкой на официальное заявление группировки сообщило РИА «Новости».

По данным организации, запущенные ракеты ударили по позициям израильских военных в кибуце Кармиэль, базе Рамат-Давид и поселению Фурейдис.

Обстрел представители «Хезболлы» объяснили защитой Ливана и его народа от израильской агрессии.

Армия обороны Израиля провела массированные бомбардировки Бейрута в конце сентября, в ходе которых погиб лидер шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла. После авиаударов командование ЦАХАЛ приказало начать сухопутную операцию на территории Ливана.

В понедельник, 7 октября, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что после очередных ударов авиации ЦАХАЛ на связь перестал выходить командующий иранским спецназом «Аль-Кудс» Исмаил Каани. По словам собеседников, офицер отправился в Ливан после гибели Насраллы.

Конфликт Ливана и Израиля
07 октября 2024, 18:54
Китай обвинили в нечестной конкуренции из-за неба над Россией
Unsplash
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Китай имеет нечестное конкурентное преимущество перед европейскими авиакомпаниями из-за неба над Россией. Об этом телерадиовещательной компании NPO сказала генеральный директор перевозчика KLM Марьян Ринтел.

По ее словам, ЕС должен срочно принять рестрикционные меры, чтобы авиакомпании в Европе могли эффективнее конкурировать с КНР в авиаперевозках.

«Из-за доступа Китая к небу России они экономят от двух до четырех часов пути, что сказывается на стоимости авиабилетов и расходе топлива. Европе нужно хотя бы подумать, как взглянуть на эту ситуацию по-другому», - отметила Ринтел.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен пообещала обеспечить сообществу конкуренцию с Китаем в политике безопасности и внешних делах. По ее словам, сотрудничество между сторонами завершилось и превратилось в соревнование.

Самолеты Россия Евросоюз Китай
07 октября 2024, 12:48
Президенту Грузии пригрозили импичментом за поездки за границу
Global Look Press
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Правящая партии «Грузинская мечта» перезапустит процедуру импичмента против президента республики Саломе Зурабишвили, потому что она продолжила свои заграничные поездки без согласования с главой правительства. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил спикер парламента Шалва Папуашвили.

Он подчеркнул, что сама процедура запуска импичмента станет символической, потому что окончательное решение примет новый состав парламента, который соберется на первое заседание после выборов 26 октября.

«Конституционный суд Грузии в прошлом году объявил Саломе Зурабишвили нарушителем 52-й статьи Конституции, которая запрещает президенту осуществлять зарубежные визиты без согласования с правительством. Тогда процедура импичмента не прошла при голосовании из-за поддержки Зурабишвили депутатами от оппозиции», - заявил Папуашвили.

Спикер добавил, что новые нарушения главой государства положений Конституции вынудили правящую партию начать процедуру импичмента повторно.

Папуашвили подчеркнул, что депутаты направят новый иск в Конституционный суд. После его решения вынесут предложение об импичменте на голосование в новый парламент. В таком случае срок полномочий Зурабишвили, который истекает до конца года, сократится на один месяц. Поэтому новые выборы главы Грузии пройдут в ноябре или декабре.

Президент Грузии часто отказывалась принимать принятые правящей партией законопроекты. В последний раз Зурабишвили вернула в парламент закон о запрете ЛГБТ*. Но не стала накладывать вето, оставив право подписать документ главе правительства.

В конце прошлой недели исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе опроверг слухи о готовности парламентского большинства признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Появление подобных сообщений он назвал провокацией, за которой стоят оппозиционные партии.

*ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Правящая партии «Грузинская мечта» перезапустит процедуру импичмента против президента республики Саломе Зурабишвили, потому что она продолжила свои заграничные поездки без согласования с главой правительства. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением выступил спикер парламента Шалва Папуашвили.

Грузия

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