Белорусским силовикам разрешили сбивать беспилотники всеми способами

Новый указ внес поправки в документ от 2019 года «О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов». Теперь в него включили беспилотные воздушные суда, транспортные средства, катера, подводные беспилотники и наземные аппараты, которые управляются дистанционным способом или действуют в автоматическом режиме.

Кроме того, право на использование оружия и специальных средств получили и сотрудники Следственного комитета республики, комитета государственных экспертиз, органов финансовых расследований и государственного контроля, а также госинспекции охраны животного и растительного мира, МЧС и таможенники.

В конце сентября белорусские пограничники принудительно посадили неизвестный беспилотник, летавший в 100 метрах от границы с Литвой. По данному факту следователи возбудили административное дело и начали проверку.

До этого два беспилотника заметили рядом с летевшим вертолетом президента Белоруссии Александра Лукашенко во время его рабочей поездки в Пинский район республики. Комментируя случившееся глава государства заявил, что вопрос с безопасностью воздушного судна - это прерогатива службы безопасности, но прямая атака его вертолета станет поводом для объявлению войны.